Artissimo rend hommage, à un homme de culture d'exception, décédé l'été écoulé. Hadj Miliani était un intellectuel pionnier. Il avait perçu l'importance de la culture populaire underground qu'incarnait la musique raï, quand certains la voyaient comme illégitime pour figurer dans les tablettes de l'art officiel. Hadj Miliani fut un touche-à-tout très actif, il a fait du théâtre et fut animateur de cinéclub dans ses jeunes années. En tant que professeur de littérature, il s'est intéressé aux cadres de légitimation des oeuvres littéraires algériennes d'expression française. Pour résumer une oeuvre protéiforme, on dira de lui qu'il fut à la fois sociologue, anthropologue, artiste et passeur de la production culturelle d'un pays continent. Pour nous aider à bien comprendre les traits d'une oeuvre riche et complexe, nous avons invité Mehdi Souiah, enseignant-chercheur en sociologie à l'université d'Oran et Ahmed Cheniki, professeur de littérature et ami de longue date du défunt. La table ronde sera agrémentée de divers extraits de ses interventions à la radio et à la télévision. Par la suite, le public est invité à débattre avec nos intervenants. Entrée libre.