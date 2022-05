L'Institut français d'Alger accueille depuis le mercredi 11 mai et jusqu'au mardi 24 mai à 18h00 une belle exposition photographique de Leo Fabrizio autour de l'oeuvre de Fernand Pouillon. On y découvre que cet homme du Sud a puisé son inspiration dans une tradition de construire et une culture commune au Bassin méditerranéen, et qu'il n'a eu de cesse d'oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des êtres. (En partenariat avec l'ambassade de Suisse.) Leo Fabrizio (1976) est un artiste suisse, photographe et conférencier, dont le travail s'applique depuis près de 20 ans à regarder le monde bâti pour y lire les traces de la vie. Par son usage de la chambre photographique comme d'un prisme, il capte quelque chose qui n'aurait pu être saisi sans elle. Comme un livre qu'il ne pourrait déchiffrer qu'à travers son appareil, l'architecture lui parle des hommes et des femmes à qui elle s'adresse, de leur passé et de leur futur, de leurs rêves, de leurs aspirations et de leurs réalités. Avec l'oeuvre de Fernand Pouillon (1912-1986), Leo Fabrizio a trouvé un terrain particulièrement sensible et étendu, puisque les réalisations de l'architecte présentent le plus vaste ensemble bâti par un seul homme au XXe siècle. Fernand Pouillon a mené de nombreux projets en Algérie, avant et après l'Indépendance, principalement des cités et des complexes touristiques, avec une détermination constante pour la composante sociale de ses ouvrages et un respect particulier donné à la culture et au terroir où il a construit. De ce champ d'investigation aussi démesuré que peu documenté, Leo Fabrizio extrait un corpus de plus de sept cents négatifs réalisés à la chambre technique. Une iconographie qui donne à saisir l'ampleur de cette architecture durable avant l'heure, ainsi que les climats qu'elle a générés. L'exposition se poursuivra à Oran du jeudi 26 mai au mercredi 8 juin au Centre d'art El Yasmine. Le vernissage se tiendra le jeudi 26 mai 16h00. L'entrée libre. À ne pas oublier la conférence «Fernand Pouillon et l'Algérie: bâtir à hauteur d'hommes» avec Léo Fabrizio, photographe, mardi 24 mai 18h00 à l'Institut français d'Alger, centre- ville) - Réservation: [email protected] - Venez découvrir ce génie-créateur qui, depuis longtemps déjà, avait axé sa vie de bâtisseur sur le rôle social de l'architecture: avant tout, construire des villes pour l'amélioration de la condition humaine, en mettant à la portée de chacun le confort et la beauté.