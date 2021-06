L'Institut culturel italien organise un mini-cycle de films dédié à Federico Fellini qui se tiendra dans la salle polyvalente de l'institut et ce, du 7 au 14 juin à Alger. Programmé puis interrompu en décembre 2020, le mini-cycle reprend vie durant ces deux dates, avec au programme des projections. À l'affiche, «Intervista» et «Qu'il est étrange de s'appeler Federico» seront projetés, respectivement, les

7 et 14 juin, à raison de deux séances. Une première séance qui débutera à 16h et une seconde à 18h30. Pandémie oblige, l'entrée aux projections est gratuite mais sous réservation préalable par email, à: [email protected]

Synopsis d'Intervista:

L'aube pointe sur Cinecitta. Federico Fellini s'apprête à réaliser son nouveau film inspiré de «L'Amérique» de Kafka. C'est alors que surgit une équipe de télévision japonaise venue l'interviewer et lui parler de ses précédentes oeuvres.

Synopsis de «Qu'il est étrange de s'appeler Federico»:

Le film est un portrait de Federico Fellini, par Ettore Scola et ce, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du réalisateur. Ainsi, de ses débuts en 1939 en tant que jeune créateur, à son cinquième Oscar en 1993, Federico reste dans les mémoires de son ami Ettore.