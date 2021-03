La Cinémathèque algérienne rend hommage au grand réalisateur italien Federico Fellini à travers un programme spécial du 30 mars au 8 avril 2021.

La cinémathèque d'Alger organise, à cet effet, pour la première fois une exposition des affiches, des photos de ses plus célèbres films et expose ses publications et les revues qui parlent du grand magicien du cinéma italien.

Un cinéaste de légende

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Federico Fellini, consacrant un cycle à un des plus grands réalisateurs italiens du XXème siècle, le Maestro aux cinq Oscars. Plusieurs films vous seront proposés pour une ´´introspection´´ du monde «fellinien». Au programme: «La Strada», «Il Bidone»,»Les Nuits de Cabiria», «La Dolce Vita», «Huit et Demi», «Juliette des Esprits», «Fellini Roma», «Ginger et Fred», et le documentaire «Qu'il est étrange de s'appeler Federico». Les cinéphiles auront droit à l'ouverture, à la projection du plus beau film du cinéaste italien, (en 35mm) la «Stada». Pour rappel, Federico Fellini est né à Rimini le 20 janvier 1920, fils d'Ida Barbiani, une Romaine, et d'Urbano, un commerçcant originaire de Gambettola, Emilia Romagna. Alors qu'il est encore au lycée, le futur réalisateur commence à se faire un nom en tant que caricaturiste: pour promouvoir ses films, le directeur de cinéma Fulgor lui confie le portrait des stars. Dès les premiers mois de 1938, il a commencé une collaboration avec La Domenica del Corriere, qui héberge plusieurs de ses dessins animés et avec l'hebdomadaire humoristique florentin 420. Il s'installe à Rome en janvier 1939 sous prétexte de s'inscrire à la faculté de droit, il rejoint la rédaction de Marc'Aurelio, un périodique satirique très répandu, devenu populaire grâce à des centaines d'articles de Federico. Il fréquente la scène du divertissement, écrit des monologues pour le comédien Aldo Fabrizi et collabore à des émissions de variétés radiophoniques où il rencontre la jeune actrice Giulietta Masina (1921-1994), qu'il épousera le 30 octobre 1943. Participant aux scénarios de Fabrizi et d'autres films, Federico s'impose bientôt comme scénariste. Il travaille à «Rome, la ville ouverte» et immédiatement après à «Paisà», nouant une amitié fructueuse avec Roberto Rossellini. Il s'associe au dramaturge Tullio Pinelli, auquel il restera à jamais lié. En couple, ils font partie des scénaristes les plus demandés, au service de différents réalisateurs dont Pietro Germi et Alberto Lattuada. Ce dernier le veut à son côté pour «Luci del varietà» (1950), qui sera autoproduit après avoir quitté l'entreprise endettée.

Une carrière riche en récompenses

Le premier film que Fellini réalise seul est «Lo sceicco bianco» (1952), qui n'aura pas de succès commercial; le succès vient avec I «Vitelloni» (1953), Lion d'argent à Venise. Suit «La Strada» (1954), avec Giulietta et récompensé par l'Oscar; le premier d'une série de films qui placera Fellini parmi les grands du cinéma. Parmi les titres les plus connus, on trouve «Le Notti di Cabiria» (‘57, un autre Oscar), «La Dolce Vita» (‘60, Palme d'or à Cannes), «81/2» (‘63, Oscar) «Fellini Satyricon» (‘69), «Rome»

(‘72), «Amarcord» (‘73, Oscar), «Il Casanova» (‘76), «Prove d'Orchestra» (‘79), «Ginger et Fred» (‘85), «Intervista» (‘87, Prix du 40e anniversaire à Cannes, Grand prix de Moscou), «La Voce della Luna» (‘90).

La carrière de Fellini est parsemée d'hommages et de récompenses, dont la Légion d'honneur (‘84) et le Praemium de l'empereur du Japon (‘90). Fellini est l'un des réalisateurs qui a remporté le plus d'Oscars, cinq, dont le dernier, pour sa carrière, en 1993 quelques mois avant sa mort à Rome le 31 octobre, provoquant un immense chagrin dans le monde entier.



Mardi: 30 mars 2021

17h00: L'inauguration de l'exposition du cinéma de Federico Fellini

18h00: «La Strada» Federico Fellini (1954) 01h43 (projection en 35mm)

La projection sera suivie d'un cocktail offert par la Cinémathèque algérienne

Mercredi: 31mars 2021

13h 00: «Huit.et.Demi» Federico Fellini 1963, 02h18m

15h 30: «Il bidone» Federico Fellini 1955, 1h50m

Jeudi: 01er avril 2021

10h30: Conférence sur Fellini et son influence sur le cinéma maghrébin

13h00: «Qu'il est étrange de s'appeler Federico» Ettore Scola, documentaire, 2013, 1h 33min.

15h30: «Les nuits de Cabiria» Federico Fellini, 1957, 02h00m

Samedi: 03 avril 2021

13h00: «La Strada» Federico Fellini1954, 01h43m

15h30: «La dolce vita» Federico Fellini 1960, 02h46m

Dimanche: 04 avril 2021

13h00: «Il bidone» Federico Fellini 1955, 01h50m

15h30: «Huit.et.Demi» Federico Fellini 1963, 02h18m

Lundi: 05avril 2021

13h00: «Juliette des esprits» Federico Fellini 1965, 02h18m

15h30:: «La cite des femmes» Federico Fellini 1980, 02h13m

Mardi: 06 avril 2021

13h00: «La dolce vita» Federico Fellini 1960, 02h46m

15h30: «La Strada «Federico Fellini1954, 01h43m

Mercredi: 07 avril 2021

13h00: «Juliette des esprits» Federico Fellini 1965, 02h18m

15h30:: «La cite des femmes» Federico Fellini 1980, 02h13m

jeudi: 08 avril 2021

13h00: «La Strada» Federico Fellini1954, 01h43m

15h30: «La dolce vita» Federico Fellini 1960, 02h46m