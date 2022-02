Il s'agit d'un recueil de nouvelles qu'on lit d'une traite tant ces dernières sont passionnantes, bien structurée et surtout émouvantes, pouvant même pousser le lecteur sensible jusqu'à avoir des larmes.

En effet, les situations dépeintes dans ce livre intitulé «Désenchantements» sont extrêmement touchantes. Dans ce nouveau recueil de nouvelles, les textes sont inspirés d'histoires vraies à peine romancées, nous confie Mohand Ameziane Tadjer qui affirme que toutes les nouvelles qu'il écrit depuis plus de vingt ans sont des histoires vraies.

L'imagination n'a pas vraiment une grande place dans ces récits en dehors de l'effort déployé par l'auteur dans l'exercice de style, mais aussi dans l'effort fourni pour transmettre l'émotion que dégagent ces textes à ceux qui les liront. Mohand Ameziane Tadjer continue à présenter des récits qui se sont déroulés dans plusieurs régions, aussi bien dans les villages de Kabylie, dans les grandes villes, mais aussi dans l'émigration, notamment en France.

Plusieurs périodes racontées

Tadjer développe des trames dont le déroulement s'étale sur plusieurs périodes. Certaines remontent à la Guerre de Libération nationale, d'autres juste après l'indépendance alors que d'autres histoireS ont eu lieu dans les années 80, 90 ou 2000. C'est dire la richesse des situations décrites. Le lecteur constatera également le changement parfois radical dans les traditions observées dans les régions où se déroulent les histoires.

Le lecteur de la nouvelle génération s'étonnera beaucoup en lisant par exemple l'une des nouvelles de ce recueil où le personnage principal se marie deux fois.

La première fois, c'est son père qui choisit la future épouse sans que le premier concerné ne soit associé ni de près ni de loin dans cette affaire. Ce qui est étonnant c'est le fait qu'à l'époque, le futur mari admet «en toute logique» ce fait accompli. Et après le mariage, c'est la mère qui fait tout pour que son fils répudie l'infortunée épouse.

La deuxième fois, c'est la mère qui choisit l'épouse. Le mari reste encore complètement impassible et en dehors de toute «l'opération». Mais il est consentant de tout ce que fait sa mère concernant sa propre vie comme il l'avait été la première fois quand c'était son père qui menait le bal de son mariage avorté. C'est dire combien les temps ont changé car on imagine mal, aujourd'hui, qu'un tel scénario puisse se dérouler surtout avec autant de permissivité de la part du premier concerné.

Il faut préciser, ici, que Mohand Ameziane Tadjer est âgé aujourd'hui de 77 ans, donc, il a vécu lui-même toutes les époques décrites dans les différentes nouvelles que comprend son livre. Il en a été un témoin oculaire, surtout quand on sait que de par ses professions, enseignant d'abord, puis journaliste, Tadjer a eu à être en contact direct avec la société dans toute sa profondeur. De par sa personnalité également, Tadjer est quelqu'un d'extrêmement populaire. Il vit en contact direct et permanent avec toutes les tranches de la société. Il lui suffit donc de tendre l'oreille et d'observer ce qui se déroule sous ses yeux afin d'en extraire la matière de ses écrits littéraires. Tout comme le veut la règle d'écriture de la nouvelle, c'est la chute des textes de Tadjer qui prend de court à chaque fois le lecteur.

Témoin de son époque

L'écrivain Tadjer ne laisse guère le temps au lecteur de deviner la fin. Cette dernière tombe au moment où l'on s'attend le moins. Il faut dire, également, que les histoires en question sont toutes empreintes de douleur. Ce sont des destins pleins d'affliction. La souffrance est présente à chaque coin de page, comme c'est le cas de la première nouvelle où le destin a été d'une cruauté indicible envers les membres de la famille autour de laquelle tournent la trame et le drame. En lisant les histoires vraies que raconte Tadjer dans ce livre, on constate que la réalité est vraiment beaucoup plus cruelle que l'imagination. Il y a plusieurs messages dans ce livre que le lecteur peut recevoir de la part de l'écrivain Tadjer. Des leçons de vie. Mais Tadjer ne s'adonne guère à la morale et se limite à narrer les faits de manière détaillée et minutieuse. Il laisse le choix au lecteur de tirer ses propres conclusions et enseignements.