Suite à la forte demande du public, la Cinémathèque algérienne poursuit la programmation du film «Héliopolis» de Djaffar Gacem avec trois haltes importantes dans la programmation. Apres, la Fête des mères le 30 mai, ce sera la Journée de l'enfant le 1er juin et l'hommage à Benamar Bakhti le 3 juin.

Lundi: 31 mai 2021

13h00: «Héliopolis» film de Djaffar Gacem (2021)Durée 1h50

15h00: «El Achik» film de Amar Si Fodil (2017)

17h00: «Héliopolis» film de Djaffar Gacem (2021)Durée 1h50

Mardi: 1er juin 2021

13h00: Programme: la journée de l'enfant

The Kid de Charlie Chaplin (1927) 1h08 mn

«La Belle et le clochard» 1h16mn

15h00: «Le roi lion» 01h28mn

16h30 «Héliopolis» film de Djaffar Gacem (2021). Durée 1h50

Mercredi 2 juin 2021

13h00: «Héliopolis» film de Djaffar Gacem (2021). Durée 1h50

15h00: «Héliopolis» film de Djaffar Gacem (2021). Durée 1h50

17h00: «El Achik» film de Amar Si Fodil (2017)

Jeudi: 3 juin 2021 hommage à Amar Bakhti

Cycle des films de Amar Bakhti du 3au 10juin 2021

13h00: «Épopée de Cheïkh Bouamama» film de Amar Bakhti-1982

15h00: «Le Clandestin» film de Amar Bakhti 1989

17h00: «Héliopolis» de Djaffar Gacem (2021)