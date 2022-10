À l'occasion du 68ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (Aarc) organise actuellement une exposition de peinture de l'artiste «Hassini Mohamed Yacine», à Dar Abdellatif. Intitulée «Paysages d'Algérie»,l'exposition se tient jusqu'au au 17 novembre 2022 à Dar Abdellatif. Un voyage pictural à travers des monuments, paysages et traditions algériennes authentiques, est proposé par l'artiste peintre Mohamed Yacine Hassini, qui transmet par des oeuvres, souvent réalistes, sa passion pour la mer et le patrimoine algérien. Dans une première collection, la passion pour la mer que nourrit l'artiste est criarde sur de nombreuses toiles réalistes reproduisant le retour au port, le port de plaisance de Sidi Fredj à Alger ou encore des vues du port et de la façade maritime de la ville d'Alger, vus depuis la mer dans des toiles comme «Le revenant» ou «La pêcherie». Dans une autre série de tableaux, évoquant dans l'imaginaire collectif la célèbre toile «Le rocher de Belle-Ile» de Claude Monet avec un penchant un peu plus réaliste, Mohamed Yacine Hassini restitue des paysages de plages et de mer déchaînée.

L'artiste autodidacte, signe également une série de toiles dédiée à la casbah d'Alger et à quelques monuments de la capitale, dont le mausolée de Sidi Abderrahmane Ettaâlibi, les fontaines et venelles de la cité, la basilique Notre-Dame d'Afrique, la Grande Poste, les mosquée Ketchaoua et Djamaâ Jdid, ou encore la place de l'Emir Abdelkader. En plus de quelques natures mortes classiques, l'exposition propose également une mise en lumière de la tradition algérienne de la fantasia, un art ancestral indissociable de nombreuses célébrations et consistant en une course de chevaux, rivalisant de beauté dans l'ornement, et montés par des cavaliers adroits et armés de fusils. «Fantasia», une toile de peinture à l'huile, met en scène quatre cavaliers en costumes traditionnels algériens, fusil à la main, sur leurs montures ornées des plus beaux produits du travail du cuir local. Né le 17 mars 1979, dès son plus jeune âge Hassini Mohamed s'intéresse au dessin au crayon et la peinture des paysages. Adolescent il découvre son talent créatif et réalise ses premières peintures à l'huile où il suivait ses cours de dessin au lycée. Artiste autodidacte, il s'est inscrit, après avoir obtenu son baccalauréat, en première année à l'École nationale des beaux-arts en 1997, mais il s'est converti parallèlement pour une licence en sciences politiques et relations internationales pour faire une carrière dans l'administration et les ressources humaines. Aujourd'hui, directeur dans une entreprise publique, il a toujours une faiblesse pour l'art et la recherche de reconnaissance et de consécration artistique, à travers le partage de son expérience en tant qu'artiste et ses réalisations durant toutes ces années. Après 25 ans de discrétion, il ne cesse de cultiver son amour de la nature et la culture algériennes, pour partager sa vision artistique et dévoiler ses oeuvres et son obsession aux détails à travers son premier vernissage. Ce n'est qu'un rêve prémonitoire de renouer avec la communauté artistique pour s'exprimer naturellement sur la force et l'exigence de l'art dans ses différentes formes.