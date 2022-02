«La galerie accueillera les oeuvres de l'artiste peintre Hamsi Boubeker, de retour de son voyage spirituel et artistique en Kabylie, terre de la liberté», peut-on lire dans le communiqué de presse.

En effet, c'est dans l'une des plus belles et spacieuses galeries de Bruxelles, Espace Art Gallery, que les oeuvres de Hamsi seront présentées au public du 6 au 29 mai 2022. Un ensemble de toiles acryliques, de gouache sur papier, de dessins à l'encre de Chine sur papier et de nombreuses assiettes (céramique à froid), occuperont les trois niveaux de la galerie. Les oeuvres seront exposées dans les trois niveaux, et réparties dans les six espaces, afin de bien mettre en valeur plusieurs thèmes de l'exposition. Le hammam, comme si vous y étiez! Des oeuvres rayonnantes de couleurs et de beauté seront exposées pour la toute première fois. Dans l'espace du sous-sol, ayant l'apparence d'un hammam, une série de nouvelles oeuvres relatant des scènes du hammam pour femmes, sera exclusivement présentée dans le cadre de cette exposition.

Riche en couleurs

Plus de 30 oeuvres, acrylique et encre de Chine sur toile et sur papier. Hamsi, étant enfant, accompagnait sa grand-mère au bain. Il en garde un beau souvenir, des moments de joie et de bonheur.

Des souvenirs lointains que Hamsi, l'artiste, veut nous faire partager à travers cette exhibition.

Des oeuvres, presque animées, qui relatent des gestes et des attitudes durant le bain, ou encore le passage par le vestibule. C'est dans une ambiance festive que se déroulait l'instant du bain, au son de l'eau qui coulait des robinets, des bruits de cuvettes utilisées pour savonner son corps, ou encore les youyous d'un groupe de femmes, autour de la mariée prenant son bain. Assises par terre ou sur des petits tabourets, et accompagnées de leurs enfants, les femmes se lavaient tout en conversant. Le hammam est un lieu de détente, de rencontre et de joie intense. Ce sont ces mêmes sensations que vivront les visiteurs. Et comme le disait si bien l'artiste: «Une fois dans l'espace chaud du hammam, de votre regard, vous laverez votre mélancolie, vos peines et votre tristesse; de cette eau vivifiante, vous rafraîchirez vos espoirs; et par vos sentiments, vous essuierez vos regrets.».

D'autres oeuvres, inspirées des scènes quotidiennes de sa Kabylie natale, occuperont les deux autres niveaux de la galerie. Des scènes ravivées à travers son inspiration et ses souvenirs d'enfance. Des oeuvres, acrylique et encre de Chine sur toiles et sur papier, des dessins à l'encre de Chine, des assiettes, céramique à froid.

Vie foisonnante

La plupart de ses oeuvres sont composées de grandes foules, presque animées dans une composition bien structurée et fascinante.

Les représentations de fêtes, de mariages, de souks, mais aussi, de jardinage, de cueillettes d'olives, le travail à l'intérieur de la maison, sont là des scènes de la vie quotidienne foisonnantes, «grouillantes» de vie et de couleurs.

Les personnages, figurant frontalement avec des poses quelque peu schématiques, décrivent les activités avec minutie. Des thèmes dans toute leur splendeur, et qui offrent au visiteur un moment de détente et de sérénité assurées. L'oeuvre de Hamsi est inédite. Elle nous fait voyager à travers une multitude de découvertes et de rêves qui nous font réfléchir sur la beauté des paysages, la bonté des villageois affairés dans leur vie quotidienne.

L'exposition porte le regard d'un peuple qui, dans le passé, martyrisé par la guerre, a su de tout temps, atténuer sa douleur en se réfugiant dans ses valeurs humaines qu'il n'a jamais cessé de partager avec l'Autre.

L'artiste veut aussi, à travers ses oeuvres, témoigner, transmettre son amour pour les femmes de son enfance. L'art de Hamsi n'a rien d'austère, d'égocentrique ou de cérébral. Il est coloré, lumineux, chaleureux, vibrant comme la vie qu'il n'a de cesse de célébrer. Il cherche d'abord, à faire plaisir. On a pu le qualifier de «naïf» dans la mesure où il est aisément accessible à tout un chacun, renouant avec des formes traditionnelles qu'il revivifie à sa façon. Scènes et portraits donnent souvent l'impression de raconter une histoire, simple ou complexe, ce en quoi l'oeuvre de Hamsi semble proche des miniatures d'autrefois et de l'illustration de livres.

Peinture ensoleillée

Ainsi, son oeuvre s'inscrit dans un cheminement où chaque thème s'ajoute à l'autre, comme pour nous peindre une histoire riche en événements, pleine de vie villageoise, au titre d'un livre qui n'a pas de fin, et dont l'histoire picturale enfante chaque jour, une nouvelle oeuvre inédite.

Une série d'assiettes, céramique à froid, viendront se rajouter à cette exposition. Il est très rare que celles-ci soient exposées dans les diverses expositions consacrées à l'artiste.

Laurence Nitlich, directrice de la galerie Art Compagny à Bruxelles afffirme: «Dans sa peinture ensoleillée et multicolore, Hamsi pose sur le monde son regard d'enfant et nous le donne à voir tel qu'il le voudrait, figé dans un rayon de soleil, dans un éclat de rire, parsemé de couleurs gaies, vibrant de vie, dans la paix, l'harmonie et le partage. Hamsi se veut le messager d'une culture kabyle, de tradition orale, chère à son coeur et dont l'extrême richesse serait tombée dans l'oubli s'il ne l'avait pas ramenée jusqu'à nous.». Et d'ajouter: «Amoureux de la vie, foncièrement intéressé par les gens dont il croise le chemin, il laisse dans son oeuvre une trace de chaque expérience vécue, de chaque rencontre, de chaque souvenir, comme pour donner la preuve de sa confiance inconditionnelle dans la beauté du monde et de l'homme. Bien qu'il ait assimilé en profondeur la culture occidentale, Hamsi ne s'inféode pas aux tendances et aux styles de la peinture européenne.

Fidèle à sa culture d'origine, il cherche constamment à renouer avec le travail décoratif et ornemental qui la caractérise. Sa peinture est un mélange de décors géométriques inspirés de la tradition et de la représentation ‘'réaliste et naïve'' de personnages.».