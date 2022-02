En effet, Hamsi Boubeker «vient de signer un nouveau contrat avec la Direction Infrastructure des Transports Publics de Bruxelles-Capitale, pour la conception et suivi d'exécution pour la réintégration et l'extension de l'oeuvre existante «Les mains de l'espoir», dans la station Lemonnier.» lit -on dans un communiqué. Et d'ajouter: «En plus des 1400 m² existants, la réintégration et l'extension du projet artistique «Les mains de l'espoir» au travers d'un nouvel agencement de nouvelles oeuvres en couleurs issues, entre autres, de projets participatifs précédents et à venir pour une surface maximale de 1020 m².

Le support de l'oeuvre reste le même: des tôles émaillées qui recouvriront l'ensemble des parois disponibles de la nouvelle station.

Des oeuvres, pour certaines toutes nouvelles, en couleurs en faveur de la paix et des valeurs humaines.». Certaines de ces oeuvres se veulent «être un hommage aux organisations internationales dont l'objectif est de défendre la paix, les droits de l'Homme, la tolérance, le respect entre les peuples. Cet espace dédié à la paix et aux valeurs humaines deviendrait ainsi un lieu de réflexion qui servirait les élèves d'écoles, les jeunes d'associations ainsi que le public en général.»

Pourquoi une station à Bruxelles en faveur de la paix?

Au moment où les guerres deviennent de plus en plus meurtrières, et forcent les personnes à un exil périlleux, quand les armes sacrifient des milliers d'innocents, la peur, l'angoisse, la famine, les maladies, sont là les seules récompenses que leur offrent le destin qu'ils n'ont pas choisi. Nous devons partout, graver et avec force le mot PAIX, et éduquer continuellement le monde à instaurer le respect, la tolérance et surtout le dialogue entre les peuples, pour honorer un monde plus juste. Justement l'opération internationale «Les Mains de l'Espoir» était une action artistique et humanitaire en faveur de la paix. «Étant enfant de la guerre, un rêve a germé dans mon esprit, celui de lutter pour un monde où règne la paix, la justice, la démocratie, la tolérance et le respect de chacun. De ce fait, je suis persuadé qu'une telle réalisation apportera à la ville de Bruxelles, Capitale de l'Europe, un grand témoignage en faveur de la paix et des valeurs humaines, et faire de cette station une vitrine universelle pour la paix».

L'exemple de l'embellissement de «la station Lemonnier» en 2009 en est un témoignage, et nombreuses sont les écoles, les associations ou encore d'autres visiteurs qui viennent découvrir les oeuvres, pour ensuite en faire en classe un sujet sur le thème de la paix. Plus de 80 oeuvres d'art décorent les stations de métro et prémétro du réseau de la STIB.

L'Algérien Hamsi Boubeker toujours présent

En 1999, HAMSI Boubeker a été choisi par un jury d'experts la CAID (Commission Artistique des Infrastructures de Déplacement de la Région de Bruxelles-Capitale), en matière d'intégration artistique dans l'espace public pour donner une âme à la station de métro Lemonnier à Bruxelles.

La station de métro Lemonnier est un lieu de passage symboliquement important, où se croisent chaque jour habitants du quartier, écoliers, travailleurs, voyageurs venus de la Gare internationale du Midi...

A noter que Bruxelles est une ville cosmopolite où vivent beaucoup de maghrébines entres autres.

Hamsi décide d'accepter la proposition, et choisit de travailler à partir des silhouettes de mains appartenant à une quarantaine de ses amis. Ces silhouettes de mains dont chacune a donc son identité et son histoire bien particulières. Avant d'être sérigraphiées par la société «Polyvision» sur tôle émaillée, les mains sont tracées à l'encre de Chine sur papier et décorées de motifs kabyles, auxquels s'ajoutent des motifs librement imaginés par l'artiste, sorte de variations personnelles à partir des thèmes traditionnels. Mais la mise en images est elle-même complètement repensée, avec l'aide amicale de M. Luc LEGRAND, Docteur en Histoire de l'art et membre de la C.A.I.D. Il s'agit donc d'une véritable création, entreprise facilitée par l'emploi de l'ordinateur qui permet d'expérimenter de multiples possibilités combinatoires avant d'aboutir à la composition définitive.

La station a été inaugurée officiellement en juin 2009, par Pascal Smet, ministre des Transports.

La réalisation de ce décor fut suivie, pas à pas, par les cinéastes Yves Gervais et Stéphanie Meyer qui en ont tiré un film: «Une empreinte de la vie», produit par le Centre Vidéo de Bruxelles.

Dans le même sillage est «Le Chant de la paix», cette oeuvre a été réalisée, à partir du calque de la main et du message de paix du chanteur Salvatore Adamo, que l'artiste Hamsi avait rencontré au Heysel, lors de la présentation de l'Opération Internationale «Les Mains de l'Espoir». «Que cette main puisse être une des millions d'autres qui feront la chaîne qui mènera à la paix. Inch'allah» soulignera Adamo.