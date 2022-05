Le spectacle dont le but consiste à rendre hommage à Mhenni Amroun aura lieu aujourd'hui à 15 heures au Cabaret sauvage à Paris. Parmi les chanteurs de grande renommée qui s'y produiront, on peut citer Zedek Mouloud, Yasmina, Cherif Hamani, Ali Ferhati, Ali Amran, Cheikh Sidi Bemol, Akli D., Karim Abranis, etc. Il y a lieu de préciser que ce spectacle-hommage a été activement préparé depuis plusieurs semaines. Il est parrainé et soutenu par Berbère télévision (Brtv) qui le diffusera, d'ailleurs, en direct.

L'empreinte du ténor Slimane Azem

Mhenni Amroun, qui nous a quittés le 19 avril 2012, a été un artiste pluridisciplinaires ayant marqué plusieurs générations de fans, mais aussi de nombreux chanteurs kabyles, parmi lesquels on retrouve même des sommités, qui ont fredonné ses mélodies avec un réel plaisir et énormément d'admiration.

Le regretté Mhenni Amroun a vu le jour dans la région féérique de Bouzeguène, à 65 kilomètres au sud-est de la ville de Tizi Ouzou, en décembre 1938.

Mhenni Amroun a eu un début de parcours identique à celui de presque la majorité des chanteurs kabyles de l'époque. Ayant pris conscience très jeune de sa passion pour l'art, Mhenni Amroun a dû s'adonner à la chanson dans la solitude car à l'époque chanter était tabou, voire un acte mal vu et les parents n'admettaient guère que leurs enfants «s'enlisent» sur ce chemin qu'ils jugeaient mal approprié. Il a été marqué très tôt par les géants de la chanson kabyle de l'époque, lesquels, pour rappel, se comptaient encore sur les doigts d'une seule main. Selon le journaliste-écrivain Islam Bessaci, auteur d'une biographie inédite de Mhenni Amroun, ce dernier a été marqué plus particulièrement par le ténor Slimane Azem. Il apprenait par coeur toutes ses chansons.

Mhenni Amroun a choisi de partir en France dans les années 50. L'écrivain Islam Bessaci rapporte que Mhenni Amroun s'est exilé en France durant la guerre de libération et a intégré la Fédération de France du Front de Libération nationale, après avoir été recherché par la police française à Marseille où il résidait. Il s'est sauvé pour aller à Paris. Cette situation l'a poussé jusqu'à changer de nom par crainte de tomber entre les griffes de la police française, d'après la même source.

Un talent pour le théâtre radiophonique

«Les responsables de la Fédération de France du FLN lui ont demandé, alors, de travailler à la radio de Paris pour défendre la cause nationale, puisqu' il avait déjà intégré le monde de l'art auparavant», ajoute Bessaci. Mhenni Amroun a composé alors ses premières chansons. Après l'indépendance, il intègre la Radio nationale chaine 2. En plus de la chanson, il se distingue aussi par son talent au théâtre radiophonique. Il participa à des dizaines de pièces théâtrales radiophoniques pendant des années et produisit de très belles chansons dont certaines sont devenues mythiques comme «Jeddi».

Les nouvelles générations l'ont découvert au début des années 2000 grâce aux rôles qu'il campait avec brio dans les feuilletons télévisés en kabyle que diffuse la chaine de télévision TV-Tamazight.