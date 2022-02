Le pavillon algérien à la foire internationale du livre du Caire enregistre une large affluence sur les éditions algériennes notamment juridiques, historique, philosophiques religieuses, linguistiques et économiques, a indiqué mercredi dernier Ali Zaâmoume, représentant de l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), responsable du pavillon.

Outre les citoyens, des instances publiques ont affiché leur volonté d'acquérir une large variété de ces livres, selon Zaamoume qui a fait savoir que les visiteurs du pavillon ayant acheté ces livres ont demandé précisément ces titres qu'ils connaissaient auparavant.

Les livres pour enfant ont également attiré d'autres visiteurs, en témoignent les différents livres achetés par un Égyptien résident en Allemagne pour ses enfants. Il a également acheté deux ouvrages sur le patrimoine, parus à l'occasion de la manifestation de «Tlemcen, capitale de la culture arabe». Par ailleurs, une architecte jordanienne a demandé des ouvrages de sa spécialité et un autre livre en tifinagh.

Des auteurs algériens renommés

Les distinctions récemment remportées par ces oeuvres, lors des principaux rendez-vous et concours littéraires à travers le monde, ont également contribué au renforcement de leur renommée. Cela se confirme sur le terrain à travers le choix des ventes au pavillon algérien, où les visiteurs demandaient directement certaines de ces oeuvres en se basant sur la connaissance antérieure de l'écrivain et du roman. Et parfois, le choix était basé sur des suggestions d'amis ou sur la promotion, et les exemples sont nombreux, dont l'un des visiteurs du pavillon, un Égyptien résidant en France, qui a demandé des oeuvres d'Amin Zaoui, Ahlam Mosteghanemi et d'autres, parce qu'il en a entendu parler.

La présence du roman algérien ne s'est pas seulement faite au niveau de l'espace consacré à l'Algérie, mais s'est également étendue au pavillon des publications égyptiennes de Dar El-Aïn. Ces dernières années, cette maison a publié un grand nombre de romans algériens, dont les oeuvres d'Ismail Yabrir, et de la romancière, poétesse et juriste Fadela Melhak. Cette maison d'édition égyptienne a également publié un roman du critique, romancier et traducteur Mohamed Sari, ainsi que le roman «The Hungarian» du journaliste Rouchdi Redouane, qui a figuré sur la longue liste du Prix international de la fiction arabe 2022 (International Prize for Arabic Fiction-IPAF) à côté du roman «Zanqat' Al Talian» de l'écrivain Boumediene Belkebir.

700 titres pour les éditions Alpha

Parmi les maisons d'édition algériennes présentes dans les festivités de la 53e Foire internationale du livre du Caire, on citera la maison d'édition et de distribution Alpha qui participe avec 700 titres académiques, dont la plupart sont des publications récentes (2021-2022) dans plusieurs disciplines, notamment la littérature, l'économie, la gestion, l'histoire, la politique et le droit. Dans son pavillon d'exposition, le directeur de la maison d'édition, Sadek Bourbia, a déclaré jeudi qu'il existait également des livres dans d'autres disciplines telles que l'information et la communication et les sciences sociales, estimant que la foire, qui figure parmi les plus grands rassemblements réels d'éditeurs, a permis au public égyptien et arabe de s'informer sur les différents arts, sciences et littératures algériens et sur l'industrie de l'édition.

Bourbia a affirmé que la participation à cette foire, qui a ouvert ses portes aux exposants le 26 janvier dernier, constitue «une occasion de plus pour faire connaître les publications de l'entreprise et aussi un rendez-vous important pour représenter la culture, la littérature et la pensée algériennes à travers la production intellectuelle et littéraire». Il a remercié, à cette occasion, les autorités pour tous leurs efforts pour améliorer ce domaine et apporter une aide aux éditeurs. Il a saisi cette occasion pour rappeler son élection en sa qualité de directeur de la maison Alpha Documentation, en tant que membre du conseil d'administration de l'Union des éditeurs arabes lors des élections de la dixième session du Conseil des éditeurs, après avoir obtenu 226 voix et qu'il a été plébiscité pour présider le livre numérique dans l'Union.

Enfin, Bourbia a réitéré la nécessité d'intensifier la participation à des manifestations aussi importantes pour faire connaitre la culture algérienne et la commercialisation de la production intellectuelle et scientifique, saluant les efforts consentis par les autorités concernées pour améliorer le fonctionnement de ce secteur.