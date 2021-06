Le Bureau national de la culture et de l'information (Onci) annonce le lancement d'une nouvelle production artistique avec la chaîne algérienne Al-Chorouk TV. Le tournage de l'émission télévisée a débuté ce mois-ci, et sera diffusée sur Al-Chorouk TV dans les prochains mois. Le programme «Ghani djazairi- Le concours» est une coproduction du bureau national de la culture et des médias et du complexe Al-Chorouk. Il vise à mettre en lumière et encourager les jeunes talents qui foisonnent en Algérie dans divers genres musicaux. Le jury comprend des artistes dont la carrière artistique dépasse trois décennies. On citera Bilal Mowaffaq, Radhia Manal, Aziz, Yasmine Ammari, tandis que la direction musicale et artistique a été confiée à Hassan Qasi Issa dans la supervision et la conception des performances et Tarek Qadim en ce qui concerne le contenu musical et artistique, en plus d'un groupe d'artistes, de techniciens et d'une équipe Travail des deux producteurs. Cette émission aura pour but la promotion de nos jeunes et talentueux artistes à travers tout le territoire national.