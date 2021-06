Le peintre français Gérard Fromanger, artiste engagé et représentant majeur de la Figuration narrative, est décédé à l'âge de 81 ans, a annoncé ce vendredi l'Académie des beaux-arts.

«C'est avec émotion que l'Académie des beaux-arts a appris le décès du peintre Gérard Fromanger», a indiqué sur Twitter l'institution, qui avait fait dialoguer ses oeuvres avec celles d'impressionnistes dans une exposition montée en 2019 au Musée Marmottan Monet, à Paris. «Gérard Fromanger était un ami, un camarade, un compagnon de route, un visionnaire.

Prototype de l'artiste empathique

Un artiste engagé dans la défense de toutes les libertés, un poète à la palette enjouée et multicolore», a réagi l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, Jack Lang.

Cet artiste né en 1939 à Pontchartrain, près de Paris, était le prototype de l'artiste empathique, engagé dans son époque: «L'angoisse est mondiale: du temps, du fric, du marché», expliquait-il à l'AFP il y a deux ans, à l'occasion de cette exposition. Descendant d'une longue lignée de peintres, il faisait partie d'un groupe d'artistes qui ont formé dans les années 1960 le courant de la Figuration narrative (ou «nouvelle figuration»), consistant à créer des récits et des histoires avec des figures, en contraste avec l'art abstrait. Dans une exposition de 1964 regroupant plusieurs artistes, alors que lui-même était inconnu, «on avait mis mon tableau dans les toilettes», racontait-il. «C'est là que Giacometti, demi-Dieu sur terre, a vu et aimé mon tableau. Je me suis présenté.

L'histoire de l'art est une course de relais. Si on ne saisit pas le témoin, on n'est pas dans la course».

Il a connu le monde et ses plus grands artistes

Il a, notamment réalisé de nombreuses toiles mettant en scène des foules de silhouettes colorées, et avait aussi une très forte prédilection pour la couleur rouge qu'il sublimait dans ses créations. Cet artiste qui a fréquenté Giacometti, César, Prévert, Godard, Foucault et Deleuze s'inscrira toujours à gauche et gardait des souvenirs émus de la «fête somptueuse» qu'avait été Mai 68.

Il avait exposé en Chine, en Amérique, en Afrique et en Europe. Le centre Pompidou lui avait consacré une grande rétrospective en 2016.