«Retour aux sources et aux origines, Alger m'illumine et m'enchante, la prestigieuse galerie Racim me reçoit, je vous invite a visiter mon expo qui se déroulera à la galerie Racim, à l'avenue Pasteur du 1er au 15 sept. Le vernissage aura lieu le samedi 3 septembre.», écrit l'artiste sur sa page facebook. Installé à Paris depuis plus de 15 ans, Moho Sahraoui est peintre et plasticien algérien. En 2019, l'artiste a su immortaliser à l'aide de ses pinceaux et ses couleurs, la révolution du Sourire. Sans doute qu'il sera question, beaucoup de ses oeuvres-là, à cette exposition qui s'appelle «Amour et liberté». Pour rappel, Moho Sahraoui est «né à Aïn Benian (ex-Guyotville) de parents travailleurs originaires de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, c'est son père, peintre en bâtiment, qui lui a appris à faire ses premières touches de pinceau.

Dans cette ville qui l'a vu grandir, chacun l'appelait à sa manière! Il y a d'abord Moho qui est le dimunitif de Mohamed à Cherchell, puis Mohand ou Mohouche - prénoms souvent donnés par les Kabyles ou Moh, tout simplement, comme l'appellent les Algérois.

Il a préféré garder Moho en référence à la culture de sa région natale, Chenoua.»