Le spectacle «Djazaïr zinet el bouldane», une fusion originale entre la musique universelle et le répertoire classique algérien revisité à travers ses illustres compositeurs, a été animé samedi soir à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Produit par l'opéra d'Alger, le spectacle associe les trois ensembles artistiques de l'Opéra, à savoir l'Orchestre symphonique, l'Orchestre andalou et celui de la chorale polyphonique. Sous la direction artistique de Fatma- Zahra Namous, cette création allie musique, chants traditionnels interprétés en choeur et en solo en plus d'interludes poétiques rendus par le conteur Abdelmoumène Houa. Sous la baguette du maestro Lotfi Saïdi, également chef de l'Orchestre symphonique, musiciens, chanteurs et choristes ont revisité de célèbres pièces puisées dans le riche répertoire universel symphonique et la musique algérienne.

Les musiciens ont fait revivre, deux heures et demie durant, les plus célèbres chansons du chaâbi, de l'andalou et de la musique universelle. En choeur ou en solo, les trois orchestres ont offert un tableau artistique riche en couleurs, suggérant dans une démarche créative, une communication entre de jeunes talents et leurs prédécesseurs à travers des images en arrière-plan. Dans une ambiance de communion, la soirée a été clôturée avec «El hamdou li allah mabqach istiîmar fi bladna», chanson emblématique du Cardinal Hadj M'hamed El Anka, dédiée à l'indépendance de l'Algérie.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a rappelé en marge du spectacle, que «Dzair zinet el bouldane» s'inscrit dans le cadre du programme d'activités artistiques du ministère célébrant le 68e anniversaire de la Révolution. «C'est une fresque fascinante et de qualité qui revisite le patrimoine musical algérien dans toute sa richesse et variété», a-t-elle commenté. Le spectacle a été présenté en octobre dernier en ouverture du programme artistique de l'établissement pour la saison 2022-2023. Etait présent également le conseiller auprès du président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi.