Une exposition de peinture faite de reproductions des grandes oeuvres de la Mexicaine Frida Kahlo a lieu au siège de la Fondation culturelle Asselah Ahmed et Rabah à Alger, plus précisément au 29, boulevard Zighout Youcef, Alger- Centre. Véritable symbole féministe et l'un des plus grands noms de l'art en Amérique latine, Frida Kahlo est, depuis toujours, une source d'inspiration pour tous. L'exposition vise à faire connaître son travail au grand public et pérenniser davantage son nom. Le public pourra, pour sa part, découvrir l'exposition et s'émerveiller devant les différentes reproductions des oeuvres dès le lendemain, 17 juillet, et jusqu'au 13 août 2022. En marge de l'exposition, figurait au programme une conférence animée par Bouamama Mustapha (Docteur ès histoire, théorie et pratique des arts visuels) autour de l'oeuvre de l'artiste. Née au Mexique en 1907 et décédée en 1954, Frida Kahlo est une artiste-peintre qui a marqué son temps de son talent et ses multiples engagements. Son tableau le plus célébré «autoportrait» a été réalisé en 1940.