Le ciné-club Varda Film Club vous convie le 22 mai prochain à la projection du long-métrage Frida qui se tiendra à la salle de cinéma Cosmos à partir de 18h. Réalisé par Julie Taymor, le film est, en fait, un biopic autour de la vie et de l'oeuvre de l'artiste Frida Kahlo.le prix du ticket d'entrée à la projection est fixé à 400 DA. Icone féministe et grand nom de l'art en Amérique latine, Frida Kahlo reste 60 ans après sa disparition, un modèle et une très belle inspiration dans le monde des arts plastique de par sa vie torturée également, celle d'une battante qui a su dépasser tous les handicaps de la vie...

Synopsis du film: Frida, alors étudiante et engagée dans sa première relation amoureuse, voit Diego Rivera pour la première fois dans son atelier. Peu après, elle a un grave accident de bus qui la laisse gravement blessée à 18 ans, la colonne vertébrale brisée et la jambe fracturée en de multiples endroits. Clouée au lit, le corps et les jambes enfermées dans un plâtre, elle commence à peindre pendant sa convalescence. Quelques années après, Frida entame une relation avec Diego Rivera, qui finit par la demander en mariage; elle dit attendre de lui «de la loyauté, sinon de la fidélité».