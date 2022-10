Le 9ème Forum international, autour de la vie et l'oeuvre de Kateb Yacine (1929-1989) s'est déroulé durant trois jours, à, Guelma, soit les 27, 28 et 29 ocotbre. Il a débuté jeudi à Guelma en présence d'une forte assistance.

Le directeur de la culture et des arts de la wilaya de Guelma, Boudjemaâ Benamirouche, qui a présidé l'ouverture de la rencontre dont le thème central portait sur «l'intertextualité, la socialité et la conversation dans l'oeuvre de Kateb Yacine», a noté la coïncidence de ce forum avec l'anniversaire de la Révolution. De son côté,le professeur. Mansour Mehenni de l'université El Manar de Tunis, président du conseil scientifique de ce forum qui se tient chaque année depuis 2014, a indiqué que cette rencontre, initiée par l'association de promotion du tourisme et de l'animation culturelle de Guelma, a pris un cachet international. Il a également souligné que les oeuvres littéraires et théâtrales de Kateb Yacine ont une portée humaine pour un monde bâti sur la paix, l'humanisme exempt de toute forme «d'oppression et d'injustice». Il a, par ailleurs, invité l'université algérienne à s'associer au développement de ce forum et de ses résultats, ainsi qu'au projet de création d'un centre d'études et de recherches sur cet auteur algérien, tout en espérant le retour du Prix international littéraire Kateb Yacine qui avait un écho international en Europe, Afrique et Amérique. Il a également rappelé avoir eu l'honneur de décrocher la première place de l'édition 2014 de ce prix. Le programme de la rencontre comprenait 29 communications dont 12 de chercheurs d'universités et de centres spécialisés de France, d'Italie et de Tunisie, la projection d'un documentaire sur la vie de Kateb Yacine réalisé par un média étranger, selon Ali Abassi, président de l'association de promotion du tourisme et de l'animation culturelle.