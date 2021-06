L'ambassade d'Espagne en Algérie, la Coopération espagnole et les instituts Cervantes d'Alger et d'Oran, lancent un appel à candidatures pour l'organisation du troisième cycle de cours et de séminaires en ligne sur le journalisme et la bande dessinée, intitulé «Journalismes dessinés. Possibilités pratiques du nouveau journalisme illustré. De l'idée et du scénario au dessin et à l'édition d'une publication». Il s'agit d'un cours/atelier en ligne sur la créativité et l'innovation d'un journalisme culturel dessiné, proposé par Pere Ortín, journaliste, documentaliste et directeur de la revue espagnole Altaïr Magazine. Tout au long des cours, les participants seront invités à rencontrer en ligne deux professionnels de la bande dessinée: Ramón Esono, artiste dessinateur équato-guinéen de bandes dessinées et Mario Trigo, dessinateur et directeur artistique espagnol. À la fin du séminaire, les participants ayant assisté à toutes les sessions seront appelés à réaliser un exercice pratique. Ils devront soumettre un projet de leur propre création sur le thème proposé par le formateur comme s'il devait être présenté à un éditeur pour son éventuelle publication.

Le meilleur projet sera supervisé et publié dans d'éventuels magazines en Espagne.

L'organisation se réserve le droit de ne publier aucun travail si le niveau souhaité n'est pas atteint. L'inscription à l'appel est gratuite et ouverte au public. Les personnes intéressées devront envoyer un courrier avec un court curriculum à: [email protected]

Cinq sessions au menu

S'agissant du programme, le cours théorico-pratique est composé de cinq sessions qui auront pour objectif notamment, de poursuivre le développement pratique du cours proposé lors de la première session qui a eu lieu à la fin de l'année dernière (novembre 2020), avec l'idée d'encourager davantage l'intérêt des étudiants pour le dessin journalistique narratif. Cette fois-ci, l'accent sera mis sur un développement éminemment pratique d'idées concrètes basées sur les cinq sessions. Durant chacune de ces sessions, les différents aspects des possibilités du processus pratique seront exposés avec de vrais exemples concrets déjà développés: leurs techniques, formats et besoins pour que... À la fin des sessions, les étudiants seront préparés à l'avance pour créer leurs propres idées avec la possibilité de les publier en Espagne. À noter que la session I sera introduite par Pere Ortín / Journaliste et éditeur et ce le mercredi 9 juin, 15h-16h30. La session II correspond à un master class 1. Elle sera animée par Pere Ortín / journaliste et éditeur. «Que faut-il pour penser des idées et développer une histoire de journalisme dessiné? De l'idée au scénario journalistique à dessiner. Développement pratique de l'ensemble du processus créatif et éditorial général sur comment le faire?» Toutes les réponses à ces questionnements seront données le jeudi 10 juin, de 15h-16h30. Dans la dernière partie, des réponses seront également données aux doutes et aux questions pratiques des étudiants.

La session III correspondant quant à elle au master class 2 sera introduite par le dessinateur Ramón Esono.

«Comment dessiner l'histoire? Techniques, formats et possibilités pour créer le dessin d'une histoire de journalisme illustrée?

À travers une conversation pratique et didactique, le dessinateur de bande dessinée équato-guinéen, Ramón Esono, nous propose ses idées-clés sur les techniques de ses dessins et les différents besoins ou approches pratiques associés aux différents formats de travail analogique et numérique en nous présentant son nouveau roman graphique dans la bande dessinée «Un jour, j'ai vu 10.000 éléphants» qui sera publié en Espagne fin 2021.», peut -on lire dans le texte de présentation de cette formation. Cette troisième session aura lieu le dimanche 13 juin, 15h-16h30.

Webinaire sur la plateforme zoom

La quatrième session sera, pour sa part, donnée par le dessinateur et directeur artistique Par Mario Trigo. Il apportera des éléments sur comment faire pour «rassembler le tout pour le publier?»Il évoquera aussi les besoins, problèmes et solutions à prendre en compte lors de l'édition et de la publication d'ouvrages. Sur la base de ses expériences et sous forme d'études de cas, seront présentés des exemples pratiques des principaux problèmes et des solutions les plus courantes afin qu'un travail puisse être édité et publié. Cette session se tiendra le lundi 14 juin, de 15h-16h30.

La cinquième session se traduira par des exercices pratiques et elle se tiendra le mardi 15 juin, de 15h - 16h30. À noter que cette formation s'adresse au monde de la bande dessinée, artistes, écrivains, journalistes et étudiants en journalisme. Elle est également ouverte à tous les amoureux de la bande dessinée, amateurs et professionnels. Un certificat sera délivré par le programma Acerca aux élèves qui auront réussi avec succès ce cours.

À propos du développement et format du cours, un webinaire sera composé de cinq sessions théorico-pratiques de 8 heures approximativement sur la plateforme Zoom.

Le lien et les codes d'accès au cours seront transmis en temps voulu. La langue de la formation est le français. Le nombre de participants est fixé à 20 personnes maximum. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page Facebook suivante: Ðãng nh?p Facebook. Voila une très bonne idée de formation et en plus c'est gratuit! À ne pas rater!