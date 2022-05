Dans le cadre de ses actions de coopération, l'Institut français d'Algérie soutient le développement de la création musicale et cinématographique en Algérie et la professionnalisation des acteurs du secteur.

Pour la première fois, l'Institut français d'Algérie propose un atelier de formation à la création d'un ciné-concert.

La première édition de cet atelier de formation aura lieu à Alger.

Cette formation est ouverte à la fois à des musiciens et musiciennes «émergents» de la scène des musiques actuelles algéroise (rock, jazz, electro, hip-hop), de la scène alternative (DJ, Beatmakers, MAO), ou du Conservatoire, qu'ils soient musiciens ou producteurs.

La session de formation se déroulera du 14 au 18 juin et se clôturera par une restitution des travaux réalisés pendant cette formation.

Cet atelier est réservé aux candidats vivant sur le territoire algérien ayant déjà une pratique professionnelle de la musique.

Les étudiants en fin de cursus professionnel sont également acceptés.

Pour participer, vous devez avoir 18 ans et plus.

Le lieu de la formation est l'Institut français d'Alger.

Les objectifs de cette formation sont multiples. Il s'agit de créer un ciné-concert d'une durée comprise entre 10 et 15 minutes maximum, de découvrir les pratiques techniques du ciné-concert, de compléter sa formation par un travail approfondi sur les techniques de la création d'un ciné-concert. Et enfin de favoriser l'émergence de musiciens spécialisés dans les ciné-concerts.

Pour participer, les candidats s'engagent à faire preuve d'assiduité et à participer durant toute la durée de la formation.

Les candidats seront sélectionnés sur la base du contenu de leur CV et des oeuvres produites.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 juin 2022 minuit.

Les candidatures (CV+ oeuvres produites) sont à envoyer à: [email protected]

Les noms des participants sélectionnés seront communiqués aux alentours du 6 juin.

Pour tout renseignements et inscriptions: