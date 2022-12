L'association Drôles-Madaires organise une formation d'improvisation théâtrale baptisée «Arwah N'improvizou» et ce, à partir du 10 décembre à Oran. Cette dernière comprend deux sessions de 3 mois chacune, à raison d'un atelier par semaine. La première formation s'intitule «Communication et prise de parole en public». La seconde se nomme pour sa part «formation du comédien improvisateur». Ce projet artistique et culturel vise à former les comédiens improvisateurs et promouvoir l'art de l'improvisation théâtrale. L'idée est également d'aider les personnes participantes dans leur vie quotidienne, afin de prendre la parole plus aisément. À noter que la formation est gratuite. Les personnes souhaitant s'inscrire sont seulement invitées à renseigner le formulaire d'inscription. Basée sur l'improvisation, les Drôles Madaires est une troupe théâtrale d'Oran en activité depuis plus de 10 ans dans la région oranaise en particulier, et en Algérie en général.