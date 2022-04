Mettant à l'honneur les films du Maghreb et du Moyen-Orient, cette 22e édition s'offre une marraine de choix en la personne de Dora Bouchoucha, productrice tunisienne, figure incontournable du cinéma arabe.

À cette occasion, neuf longs métrages seront projetés à l'institut Lumière, lieu de naissance du 7e art.

Des oeuvres inédites et engagées qui invitent les spectateurs à un véritable tour du monde oriental: la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Jordanie, l'Egypte et l'Irak seront mis en lumière. Sans oublier

le Liban, dignement célébré lors de l'avant-première du film «Costa Brava, Lebanon». Réalisateurs, comédiens, producteurs: de nombreux invités seront présents pour fêter le cinéma arabe.

One, two, three, viva l'Algérie!

Le festival proposera cette année un focus sur le cinéma algérien à l'occasion de l'anniversaire des accords d'Evian signés en 1962 mettant fin à 7 ans de guerre et à 132 ans de colonisation de l'Algérie. «Héliopolis», premier long-métrage du cinéaste-scénariste Djaffar Gacem lancera ce coup de projecteur sur le cinéma algérien.

Le film sera présenté jeudi 28 avril en présence de son réalisateur et de la comédienne Souliha Mallem.

Les films «Rêve» d'Omar Belkacemi et «Chronique des années de braise» de Mohamed Lakhdar-Hamina complèteront cette trilogie algérienne.

Les premiers pas de cinéastes prometteurs

Cinémas du Sud met un point d'honneur à faire découvrir au public les nouveaux talents du 7e art arabe. Sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux, les pépites de jeunes cinéastes font partie de l'ADN du festival.

Cinq premiers longs métrages intègrent cette année la programmation du festival. Parmi eux, «Costa Brava, Lebanon» de Mounia AKL, présenté en avant-première et auréolé du Prix du public au Festival du film de Londres (BFI London) et du Prix de la critique au Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier.

Au casting de ce bijou libanais figure la cinéaste et comédienne Nadine Labaki, Prix du jury du Festival de Cannes pour son film «Capharnaüm». Mené en partenariat avec la ville de Lyon, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le festival cinémas du Sud prendra son quartier à Villeurbanne au Zola, à l'occasion d'une séance spéciale. Le film «We are from There» du cinéaste libano-syrien Wissam Tanios sera présenté lundi 2 Mai.

Une oeuvre sélectionnée au Festival international du film de Rotterdam 2020 et du Festival international du film francophone de Namur.