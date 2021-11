Le ciné-club Varda film club, Oum El Founnou vous convie à sa trente-septième séance de projection, avec le film «Fleur du désert» réalisé par Sherry Hormann. Il sera projeté le samedi 18 décembre 2021 à 18h00 au cinéma Cosmos de Riadh El Fath. Le prix d'entrée est fixé à 400 DA.

Synopsis:

Waris Dirie (Liya Kebede) est née en 1965 dans la région de Gallacio, dans le désert somalien. Issue d'une famille de nomades somaliens, Waris connaît une enfance rude, mais heureuse car entourée des siens. À l'âge de 3 ans, elle est excisée et infibulée au nom de la tradition. Elle a 13 ans quand son père décide de la marier avec un vieillard dont elle sera alors la quatrième épouse. L'homme propose quatre chameaux en échange. La jeune adolescente prend la fuite durant la nuit. Traversant le désert au péril de sa vie, elle atteint la ville de Mogadiscio et retrouve sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en lui trouvant un poste de «bonne à tout faire» à l'ambassade de Somalie à Londres, chez son oncle. Waris y travaille pendant 6 ans, telle une esclave, totalement recluse et coupée du monde extérieur. Elle y est traitée comme une étrangère. Son oncle, l'ambassadeur de Somalie, ne la considère pas de sa famille. Quand la guerre civile éclate en Somalie, l'ambassade ferme. Waris se retrouve livrée à elle-même dans les rues de Londres, ne sachant pas un mot d'anglais. C'est alors qu'elle rencontre Marilyn (Sally Hawkins) avec qui elle se lie d'amitié. Cette jeune femme l'héberge et l'aide à trouver un emploi. Travaillant dans un fast food, Waris est remarquée par un célèbre photographe de mode Terry Donaldson (Timothy Spall). Grâce à lui, elle rejoint une agence de mannequins. Malgré de nombreuses péripéties, elle devient rapidement l'un des plus grands top- modèle au niveau international. Elle profite alors de sa célébrité pour dénoncer l'excision.