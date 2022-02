Dans le cadre de son programme annuel, la prestigieuse galerie d'art Al Markhiya de Doha (Quatar), entame son entrée artistique avec une grande exposition dédiée au Maghreb.

En effet, ce sont en tout huit artistes en provenance d'Afrique du Nord, à savoir du Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie qui prennent part depuis lundi, jour de vernissage, à cette expo, avec leurS oeuvres hétéroclites. «C'est avec des artistes émergents et établis du monde arabe, nous commençons notre saison 2022 par une exposition de groupe axée sur une collection d'artistes de la région du Maghreb.» peut -on lire dans le communiqué de presse. Et d'ajouter: «Le Maghreb porte une double signification à la fois du lieu occidental (terre) et du lieu où le soleil se couche. Cette région a été appelée la terre de l'Atlas et la côte de Barbarie; la région englobe une grande partie de la partie nord de l'Afrique, y compris les montagnes de l'Atlas et les plaines côtières du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie.» Aussi, nous apprend -on: «Les artistes présentés dans cette exposition explorent une variété de disciplines et de points de vue. De la peinture à la sculpture, en passant par la gravure et la photographie, le collage et la fabrication de livres. Ils partagent différentes formes d'inspiration, allant du documentaire et de l'histoire, aux expérimentations de l'esthétique pure et de la couleur, qui aboutissent toutes à la création d'objets rares et uniques.»

Fethi Sahraoui du collectif 220

Pour cette exposition la galerie Al Markhiya collabore également pour la première fois avec East Wing, une plateforme de photographie, qui fait partie du groupe Al Markhiya. East Wing a invité deux photographes émergents de la région du Maghreb à participer à l'exposition. Il s'agit de Nada Harib de Libye et Fethi Sahraoui d'Algérie. Natif de Hassi R'Mel, Fethi Sahraoui est un photographe autodidacte, travaillant sur le paysage social. Après avoir étudié les langues étrangères à l'université de sa ville natale de Mascara, Sahraoui a obtenu son diplôme en 2018, préparant son projet final sur la contribution des photographes noirs américains lors du mouvement des droits civiques. Le travail de Fethi a été exposé dans différentes institutions, dont l'IMA, et il a publié ses images sur de nombreuses plates-formes, dont le New York Times, entre autres. Il est membre du collectif 220. Sahraoui est membre de la Fondation Magnum et a également participé à la dernière édition de The Joop Swart Masterclass (2020). Pour cette exposition il présente sa série «Echapper à la canicule» documentant la vie quotidienne d'un groupe de jeunes tentant d'échapper à la chaleur de l'été en Algérie.

Hamza Bounoua l'artiste atypique

Prend part à cette expo, un autre artiste algérien dont on a plus besoin de prouver le talent. Il s'agit de Hamza Bounoua.

La démarche artistique de ce dernier s'inspire des mouvements des couleurs, qu'il superpose, pour créer de l'espace entre les éléments. L'artiste incorpore souvent un texte mystique au sein de ses créations, lesquelles sont enveloppées dans une épaisseur bien singulière dessinant une forme de danse.

Bounoua a tendance à utiliser des couleurs de terre, telles le gris, le noir, l'ocre et le jaune avec des nuances de rouge et de brun dans ses créations, afin de symboliser la vie et les éléments naturels. On le voit mélanger ces couleurs avec du blanc, soulignant ses origines algériennes, et se référant de la même manière à son pays avec une façade surplombant la mer bleue, avec une partie étalée, formant ce vaste désert. Diplômé de la prestigieuse École des beaux-arts d'Alger, le travail de Hamza Bounoua est un mélange d'art berbère, d'art islamique et d'art africain. Dans son travail, il transforme et ravive les lettres en abstraits, formes géométriques et nuances de formes, les combinant ainsi, dans un flux harmonieux de couleurs à la fois douces et puissantes. Un travail qui mérite d'être davantage connu en Algérie.