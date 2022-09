Le Festival algérien des arts et de la culture (Dz Fest), qui se tiendra du 30 septembre au 8 octobre à Londres, verra l'organisation de plusieurs expositions et activités pour faire connaître la richesse et la diversité de la culture algérienne aux Londoniens et aux visiteurs de la capitale britannique, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Les activités prévues lors de ce festival concerneront plusieurs domaines, notamment le cinéma, le théâtre, la musique, la photographie, la calligraphie arabe, l'artisanat, les costumes traditionnels, la gastronomie et les arts plastiques, en sus de conférences-débats sur la littérature et l'histoire algériennes ainsi que d'autres activités dédiées aux enfants.

La cérémonie d'ouverture du Dz Fest verra l'organisation d'une exposition intitulée «Elle-Djazair», une exposition collective qui met en avant la présence remarquable de la femme dans l'histoire et la culture algériennes, et ce, à travers la photographie, l'art numérique et l'art de la performance, avec la participation d'artistes algériens et britanniques.

Dans le domaine du cinéma, le public sera convié à plusieurs projections de films algériens, dont le court métrage «Chabchaq maricane» d'Amel Blidi et le long métrage «Halim Erraad» de Mohamed Benabdallah, en présence de réalisateurs et de passionnés du 7e art algérien.

Cette manifestation sera marquée également par l'organisation de concerts de musique, de spectacles de danse, de défilés en tenues traditionnelles algériennes, ainsi que des expositions d'artisanat et de gastronomie, avec la participation d'artistes et d'artisans algériens résidant en Grande-Bretagne et aussi d'Algérie, de France et des Etats-Unis d'Amérique (USA).

Le festival «Dz Fest», organisé par Culturama (organisme culturel londonien à but non lucratif pour la promotion des cultures africaines), avec le concours de «Arts Council England», a pour objectif le rapprochement des membres de la communauté algérienne et la promotion de la culture algérienne, sous toutes les coutures.