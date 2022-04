La vie culturelle durant ce mois de Ramadhan reprend son lustre d'antan! Entre concerts, projections et autres spectacles, tout semble à croire que les relents de la pandémie sont dernière nous. Et pour cause! La salle Ibn Zeydoun, le TNA ou encore l'opéra ont tous concocté un programme au quotidien. Ce dernier se décline comme suit:

Opéra d'Alger

Lundi 18 avril à 21h30: Lounis Ait Menguellet (3500 DA)

Mercredi 20 avril à 21h30: Hassiba Amrouche

Jeudi 21 avril à 21h30: Hasna El Becharia

Vendredi 22 avril à 21h30: Abdelkader Chaou

Samedi 23 avril à 21h30:

Samir Toumi & Lamia Ait Amara

Dimanche 24 avril à 21h30:

Abbas Righi

Lundi 25 avril à 21h30: El Ferda

Jeudi 28 avril à 21h30: Djam

Samedi 30 avril à 21h30: Babylone

Salle Atlas (Bab El Oued)

20 avril: Kamel Aziz

21 avril: Mohamed Rabah et Hakim Al Ankis

22 avril: El Ferda et Mohamed Rouane

23 avril: Naïma Dziria

27 avril: Amrouche Mohamed et Nordine Alane

28 avril: Célébration de Leilate El Kadr

29 avril: Sami Ziryab et Samir El Assimi

TNA

Dimanche 17 avril: «Un été africain», mise en scène par Karim Boutchiche et produite par le Théâtre régional de Constantine.

Lundi 18 avril: «Les émigrés»

Mardi 19 avril: Concert Sidali Lekkam et Lamine Saâdi

Jeudi 21 avril: Salim Dada & son orchestre

Vendredi 22 avril: Soirée hommage à l'artiste Mohamed Adjaïmi

Samedi 23 avril: Concert du groupe DimaStand

Dimanche 24 avril: «Moussibat el waêy»,, mise en scène par Abdelouahab Bouhmam et produite par le Théâtre régional de Guelma

Salle Ibn Zeydoun

Exposition de produits traditionnels et autres ramadhaniyette

17 avril: Soirée musicale avec la troupe de jeune Bara3im Thugs. 500 DA

18 avril: Récital andalous avec l'artiste Manel Gharbi. 1000 DA

19 avril: Récital andalou avec l'artiste Imene Sahir. 500 DA

20 avril: Récital andalou avec l'artiste Ouahab Djazouli. 1000 DA

21 avril: Soirée Chaâbi avec Abdelkader Chaou. 500 DA

22 avril: Soirée musicale avec la troupe Tikoubaouïne. 1500 DA

23 avril: Projections de films classiques et culturels. 500 DA

24 avril: Spectacle de danse avec le ballet de la wilaya d'Alger. 500 DA

25 avril: Variété musicale avec Izourane, Samah Akla et Mohamed Rabah. 500 DA.