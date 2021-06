La journaliste et écrivaine algérienne, Fadhila Mahri, plus connue sous le nom de Nada Mehri, a rendu l'âme lundi à Skikda des suites d'une longue maladie, a fait savoir sa famille. Connue depuis les années 90 pour ses écrits destinés aux enfants et aux jeunes, la regrettée quinquagénaire, qui habitait au Caire, a travaillé pour nombre de tribunes médiatiques algériennes et arabes. Feue Fadhila Mehri compte à son actif plusieurs nouvelles dont «La princesse des étoiles» (1996) ayant décroché le prix Sharjah de la créativité arabe (EAU) en 2009. Nada Mehri est également l'auteure du roman «Le royaume des voeux» qui est la suite de «La princesse des étoiles», un roman qui a été traduit récemment en anglais. La défunte a participé également à plusieurs manifestations littéraires, algériennes, régionales et internationales tout en remportant plusieurs prix.