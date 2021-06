Une exposition sur les grands chantiers de l'Algérie nouvelle, initiée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, est organisée à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a-t-on constaté, lundi dernier au niveau de cet établissement culturel. Cette exposition photographique, organisée par le Centre national de documentation de presse, d'images et d'information (Cndpi), met en avant, par le biais de l'image et d'une publication intitulée «Algérie nouvelle», éditée par cette même institution sous tutelle du ministère de la Communication, quelques importantes réformes initiées, notamment aux plans politique, sécuritaire, et économique. Dans cette publication, un chapitre est consacré aux «mesures prises pour répondre à la demande de changement réclamé par le peuple et dont la première étape de ce processus a été l'amendement constitutionnel du 1er novembre 2020, visant la consécration effective de la démocratie et la concrétisation véritable de l'Etat de droit», lit-on dans cette publication. Ce même document distribué aux visiteurs, présente aussi des statistiques et les chantiers initiés (réalisés, en cours de réalisation ou en voie de lancement) pour bâtir l'Algérie nouvelle, dans divers domaines, dont la justice, l'économie, les collectivités locales (notamment la mise à niveau des zones d'ombre), la Défense nationale, la transition énergétique, l'agriculture et la numérisation, a indiqué à l'APS, la responsable du Cndpi, Nacera Boudjemia. «De grands projets ont été réalisés depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, c'est le cas pour les zones d'ombre, par exemple, où nous présentons une situation chiffrée (bilan 2020), des projets concrétisés au profit des habitants de ces régions, à travers différentes wilayas», a-t-elle ajouté. En marge de cette exposition, des exemplaires de la nouvelle loi organique relative au régime électoral, ont été distribués aux visiteurs.