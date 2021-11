Artissimo Hub Créatif s’est donné pour mission de soutenir les artistes locaux et plus particulièrement la jeune création. Cette fois, il s’agira de mettre en lumière le travail de Tinhinene Mezghiche. « Une artiste en qui nous croyons fort. » affirme t-on. Architecte de formation, Tinhinène met en scène la ville d’Alger à travers des illustrations digitales dévoilant une expérience esthétique fruit de ses impressions et ses affects inspirés par sa ville de toujours. Par l’intermédiaire de vignettes familières, elle confronte l’ancienne Icosium à ses fantômes, à ses démons et aux aspirations de ses habitants. Le vernissage de son exposition « Desseins, dessins d’Alger » est prévu pour le samedi 4 décembre à partir de 17 h. Soyez au rendez-vous ! Si vous voulez acquérir des œuvres de l’artiste, vous avez la possibilité de passer commande via le site web d’Artissimo.

www.artissimo.dz