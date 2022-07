«Les festivités commémorant ces hauts faits d'armes, confirment, une fois de plus, l'attachement des différentes générations à leurs aïeux, leurs épopées et leurs sacrifices». Une exposition sur l'histoire de la lutte du peuple algérien contre le colonialisme a drainé dimanche à la Maison de la culture de Tamanrasset un large public, composé essentiellement de jeunes venus assister à l'évènement organisé à l'initiative de la 6ème Région militaire. Inscrite à la faveur des festivités commémoratives du 60ème anniversaire de la double Fête de l'indépendance et de la jeunesse, cette exposition a été suivie par le public, qui s'est montré très intéressé par l'histoire de la région, mise en exergue au travers de photos mettant en avant des scènes historiques de combats héroïques menés par les moudjahidine pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Dans son allocution d'ouverture de cette manifestation, au nom du commandant de la 6ème RM, le commandant de l'air de la 6ème RM, le général-major, Zoubir Ghouila, a affirmé que «cette exposition de photos et symboles des combattants et moudjahidine de la glorieuse révolution du 1er Novembre 1954, vise également a faire connaître aux jeunes générations l'histoire des résistances populaires menées contre le joug colonial, notamment dans les régions du sud du pays». «Les festivités commémorant ces hauts faits d'armes, confirment, une fois de plus, l'attachement des différentes générations à leurs aïeux, leurs épopées et leurs sacrifices», a souligné l'officier supérieur, qui a, à cette occasion, appelé à faire preuve de vigilance permanente et d'agir loyalement pour la préservation et la protection d'une Algérie stable et sécurisée. De son côté, le cheikh Mohamed Barmaki, cheikh d'une zaouïa au quartier Amechouane de Tamanrasset, a souligné que ce genre de manifestations «revêtent une importance particulière dans la mesure où elles informent les générations montantes de la longue histoire et sacrifices de la nation'', exhortant, par la même occasion, les jeunes à «agir et persévérer pour faire face aux défis que rencontre la patrie».