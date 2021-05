Dans le cadre du programme «Les Nuits du Ramadhan», l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantès d' Alger, en collaboration avec la Maison d'art Mood & Moob, organisent une exposition intitulée «España Men Darna» pour célébrer le mois sacré du Ramadhan.

Le vernissage aura lieu ce samedi 08 mai 2021 à 21h au niveau de l'institut Cervantès d'Alger.

Pour rappel, ce concours photographique, organisé en 2020 durant le confinement, a enregistré une forte participation et trois prix ont été décernés aux lauréats.

Un an après, et comme stipulé par le règlement dudit concours, une sélection de photos de ce concours sera exposée en présence de Son Excellence M. l'ambassadeur d'Espagne en Algérie qui remettra les Prix aux concernés pour assister au vernissage et à la remise des Prix. Veuillez réserver votre place par e-mail: [email protected]