Le Centre culturel algérien de Paris, en partenariat avec la Société internationale des amis de Mohammed Dib, rend hommage à l'artiste que fut Mohammed Dib, au sens large du terme. L'écrivain s'est toujours intéressé à l'art, sur lequel il s'est exprimé dans ses derniers livres: peinture, sculpture, photographie, musique, cinéma... Plusieurs peintres ont été ses amis, à Alger et Tlemcen dans les années 1950, puis en France. Il s'est lui-même essayé à la peinture dans sa jeunesse et ses photographies, prises à Tlemcen en 1946, ont été exposées dans des rencontres photographiques à Bamako, New York, Bruxelles... Les aspects picturaux sont évidents dans son oeuvre; l'acuité de sa vision dans les descriptions de personnages et de lieux caractérisent, entre autres traits, ses textes. Il disait,d'ailleurs, de lui-même dans son livre «l'Arbre à dire» «Ce qui est sûr, c'est que je suis un visuel, un oeil. Cela ressort dans mes écrits et quel que soit le genre d'écrit: poème, roman, nouvelle.» Ainsi le public amoureux de Mohamed Dib est invité à assister à cette très belle exposition, baptisée «Le regard pour ombre» qui rendra hommage à la vie et à l'ouvre de l'artiste et ce à partir du vendredi 3 décembre à partir de 18h30. Cette expo sera visible jusqu'au 29 janvier 2022.