Le Palais de la culture Moufdi Zakaria abrite, depuis lundi, une exposition de produits artisanaux et artistiques réalisés par des artisans ayant réuni authenticité de l'artisanat traditionnel et finesse des beaux-arts, et ce dans le cadre d'une manifestation intitulée «le patrimoine culturel populaire à l'honneur». Organisée par la direction du développement et de promotion des arts au ministère de la Culture et des Arts, cette exposition voit la présentation de produits artisanaux traditionnels, à savoir la poterie, les tenues, les bijoux traditionnel et des modèles de tenues de mariés reflétant les différentes région du pays. Cet évènement qui est intervenu dans le cadre de la célébration du 59è anniversaire de la fête de l'indépendance vise à contribuer à la commémoration de la mémoire et de l'histoire en mettant en exergue le patrimoine algérien ancestral et diversifié qui témoigne de l'authenticité du produit et l'habilité de l'artisan. Les différents objets exposés témoignent de la résistance des artisans et artistes algériens face aux tentatives du colonisateur visant à aliéner l'identité nationale.

L'exposition qui s'étalera jusqu'à aujourd'hui, 7 juillet, vient mettre en avant la résistance du patrimoine étant une partie de l'identité nationale. Les Algériens ont sauvegardé à travers les différentes régions du pays leurs spécificités dans leurs quotidiens en matière d'habillage, de nutrition et d'habitation. Près de 40 exposants, hommes et femmes, participent à cette manifestation avec des tenues chaouies authentiques, algéroises, kabyles et sahraouies outre des pièces artistiques avec des empreintes modernes. Les produits cosmétiques, notamment le savon traditionnel fabriqués à partir de produits naturels locaux, ont connu un grand engouement. Des produits alimentaires ou des dérivés (huiles, vinaigre et confiture) sont également exposés. Des modèles de vaisselle en céramique et en poterie ont également été présentés, qui à leur tour ont connu des touches artistiques modernes, tout en préservant les matériaux naturels à partir desquels ils sont fabriqués, outre des bijoux en argent et autres matériaux. Certaines exposantes ont allié artisanat et arts plastiques, à l'instar de l'artiste Leïla Boussayoud, qui a présenté une gamme de produits pour la décoration intérieure et des ustensiles dans un nouveau style artistique, en plus de tableaux artistiques distingués. Parmi les produits exposés, il y a des oeuvres d'art et des outils de décoration fabriqués à partir de matériaux recyclés. Le visiteur trouve également les expositions d'un jeune homme venu de la région de Médéa, qui expose une gamme de tapis et de draps qui appartiennent à sa grand-mère et se distinguent par la méthode de tissage et la laine utilisée, ainsi que leurs formes avec des graphismes remarquables. Ce jeune homme, appelé Mohamed Chafia Khalil, cherche à préserver ce métier, a-t-il dit, en plus de son travail sur les modèles de broderie et de la «fetla» qu'il a présentés à travers les modèles de poupées qui portaient le karako et les robes de Constantine et kabyle.

L'artiste a donné à ces tenues une touche moderne, notamment en termes de détail et de forme.

Les exposants sont unanimes quant à la nécessité de préserver ces métiers et l'artisanat pour livrer le flambeau aux jeunes, et d'autre part, ils ont fait part des difficultés et des problèmes auxquels ils sont confrontés lors de leur travail, notamment la pénurie et les prix élevés des matières premières, à la lumière des conditions résultant de la propagation du coronavirus. D'autres ont également exprimé leur volonté de former des jeunes et de leur enseigner les bases de ces métiers si les conditions adéquates étaient disponibles, au premier rang desquelles des espaces.