Le collectif L'oeil artistique en collaboration avec l'entreprise Pi-relations présidée par Leïla Akli organisent l'exposition artistique collective «Vision individuelle/ Vision collective», Celle-ci sera encadrée par Karim Sergoua et regroupera les artistes suivants: Abderrahmane Lebouachka, Meriem Chaouane, Karim Sergoua, Kamatcho Origami, Sonia Benhamiche Azdaou Nawal Chaouane, Malika Chitour Daoudi, Gaëlle Hemeury, Wassim Belarbi, Kheireddine Khaldoun Nadia Bourahla, Nour El Yakine Taïeb Ezzraïmi, Amine Rahmani, Sedkaoui Sarah, Meriem Hachemi, Mounia Elhameri, Fatima Zahra Chine, Ibrahim Kellou, Linda Messaoudene, Salim Messaoudene et Idris Felfoul. «Vision individuelle / vision collective» est une exposition collective qui va réunir plusieurs disciplines artistiques: peinture, mosaïque, photographie, sculpture, il y aura des musiciens, des poètes...Cette exposition est organisée par un collectif d'artistes nommé l'oeil artistique, celui-ci a pour objectif de promouvoir l'art et de le faire sortir de son cadre académique pour le rapprocher de la population, ceci en investissant des espaces professionnels ou d'autres lieux insolites. Elle sera encadrée par Karim Sergoua, artiste plasticien. C'est pour cela que l'entreprise pi Relations accueillera dans ses locaux leur dernière exposition, celle-ci se déroulera du 23 juillet au 2 août au niveau du siège de l'entreprise à kouba.

Au programme:

Samedi 23 juillet: Vernissage

- 18h05: Performance poétique avec Malika Chitour et Mustapha BenfodilL accompagnés par la musique de Wassim Belarbi

- 19h00: Performance musicale (Alto) par Mounia Elhamri

Samedi 30 juillet:

- 15h00: Atelier «Face caméra» animé par Gaëlle Hemeury et Wassim Belarbi

- 17h00: Conférence - débat animé par Gaëlle Hemeury et Karim Sergoua sur «L'appropriation artistique de l'espace public en Algérie»

- 19h00: Cocktail musical (piano) par Fatima Zahra Chine

* Mardi 2 août: Clôture

- 19h00: Guesra musicale et un événement surprise L'exposition restera ouverte et accessible au public tous les jours du samedi 23 juillet 2022 au Mardi 02 Aout 2022.