Une exposition photo se tiendra du 24 avril au 4 mai prochains à Alger à l'espace galerie Ifru Desig, sis au 139 ter, Boulevard Krim Belkacem, Télemly. Nommée «Quelques choses d'Alger», elle met en avant les travaux de deux jeunes artistes. En effet, l'exposition mettra en exergue une sélection de dessins et de photos réalisés par deux étudiants de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger (Epau). Ilyes Chibane et Aïmen Laihem s'amusent ainsi, chacun à sa manière, à réinventer et imaginer Alger à travers leurs photos et leurs dessins. Laïhem mêle ainsi une scène, réelle avec dessin imaginaire, donnant lieu à une nouvelle scène. Il aime également à mélanger deux scénettes différentes, mais complémentaires. Leur travail est à découvrir jusqu'au 4 mai à la galerie Ifru. Le vernissage de «Quelques choses d'Alger» se tiendra le samedi 24 avril à partir de 13h.