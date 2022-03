À L'occasion du 60e anniversaire des accords d'Évian, le Centre culturel algérien, sis 171 rue de la Croix Nivert, à Paris, accueille une exposition de photos intitulée «Marc et Martin Garanger, d'une Algérie à l'autre. Une mémoire en héritage». Elle est prévue du 18 mars au 23 avril. Une exposition en triptyque où sous le regard et l'objectif de Martin Garanger, sont immortalisées les ultimes retrouvailles de son père Marc avec celles et ceux dont il avait fait les portraits, terribles et sublimes, en 1960. «En 1960, mon père le photographe Marc Garanger avait 25 ans. Déjà photographe professionnel, il était sursitaire et espérait échapper à la Guerre en Algérie. Il n'a pas pu y échapper et il a fait son service militaire pendant 2 ans en Algérie à Aïn Terzine. Il a été démobilisé quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie en 1962.», souligne Martin Garanger.