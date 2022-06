Le collectif «Les Timbrés» en partenariat avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel Aarc et avec le soutien de Arab Fund forArts and Culture -Afac, organise une restitution des oeuvres-timbres réalisées par une exposition qui aura lieu du 26 au

30 juin 2022, au sein de la villa Abdelatif. Offrir a` des artistes la possibilité d'interroger leur mémoire sur un thème précis, choisi de manière subjective, en confrontation avec les récits et informations collectés sur terrain, s'en inspirer dans une création artistique dont l'image sera figée en un timbre. La démarche en elle-même qui consiste a` détourner la fonction première du timbre n'est pas nouvelle.L'époque choisie pour la mener, elle, la transforme en une entreprise singulière. Époque de l'éphémère, de la rapidité, de l'illusion de la connaissance... ou` le temps nécessaire a` la digestion des évènements passés ne nous est plus accordé.

«Les Timbrés» est ce projet, articule´ autour de cinq thèmes, qui a choisi de prendre ce temps et d'aller en quête de cette «mémoire collective» aux contours si flous et dont l'exploration empirique est des plus hasardeuses.

Il s'est déroulé en trois grandes étapes: recherche documentaire et sur terrain parle recueil de récits; organisation de résidences d'artistes et, enfin, exposition des timbres réalises en présence de tous les artistes et des personnes qui ont bien voulu tenter l'aventure avec les timbrés. Les membres du collectif ont opté pour les thèmes suivants: Cheikha Djenia et la musique populaire; Villages socialistes et ce qu'il en reste; Toponymie d'une ville sismique; Nomades Vs Sédentaires: mémoires croisées; et, Festival Racont'Arts: quatre rituels et 1utopie. M'tember»(publications artistiques, représentant le projet et chacun des thèmes), vient rendre compte, dans chacun de ses six numéros, de ce cheminement entre théorie et expérimentation, parsemé´ de rencontres, de moments de partage et de débats d'idées, mais aussi, et surtout, de découverte d'artistes, en majorité plasticiens, loin des lumières d'Alger