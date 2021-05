Une exposition dédiée à la céramique et à la poterie, réunissant les oeuvres d'une cinquantaine d'artisans, et intitulée «expressions artistiques de terre et de feu», a été inaugurée lundi à Alger par la ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda. Organisée au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, cette exposition se décline en trois volets, poterie traditionnelle, céramique, et tableaux en céramique, sculpture et céramique contemporaine. Un premier espace réservé à la poterie traditionnelle abrite la collection du Palais de la culture ainsi que des stands d'artisans venus exposer leurs outils et équipements de travail pour expliquer aux visiteurs leurs procédés de création. Une autre salle du Palais de la culture propose aux visiteurs de découvrir les oeuvres de céramistes connus à l'image de Toufik Boumahdi, Said Djaballah ou encore Kamel Bellazoug qui exposent différents objets de décoration et tableaux et céramique. La galerie Baya expose, quant à elle, des oeuvres contemporaines faites de terre comme des sculptures, de la mosaïque, des carreaux de faïence décorés de motifs amazighs ou de reproductions de peintures rupestres ou encore des objets de décoration contemporains. Lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre de la Culture et des Arts a indiqué que cette exposition visait à mettre en avant les talents créatifs algériens et à leur offrir un espace pour promouvoir leur production et rencontrer le public. L'exposition «expressions artistiques de terre et de feu» est ouverte au public jusqu'au 21 mai en cours.