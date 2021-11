La salle d'exposition de l'Institut français d'Alger accueille depuis le 20 novembre et jusqu'au 08 décembre 2021 une très belle expo baptisée «Escape». Ce voyage au coeur des cultures numériques propose une découverte pédagogique et ludique des cultures numériques, à travers une trentaine de créations mêlant oeuvres d'art numérique, web documentaires, jeux vidéo, expériences en réalité augmentée. Cette expo rentre dans le cadre de novembre numérique. En 2021, l'Institut français enrichit son offre d'une nouvelle exposition dédiée aux cultures numériques, avec le double objectif de: renforcer la visibilité de la création numérique française à l'international et accompagner la démarche de transformation numérique des établissements du réseau culturel et sensibiliser leurs publics aux grands enjeux des cultures numériques. Cette exposition invite à mieux comprendre les bouleversements causés par la révolution numérique et explore les grandes notions qui la composent: #Web, #réseaux sociaux, #algorithmes, #data, #GAFAM, #hacker, #maker, #fake news, #intelligence artificielle, #transhumanisme, etc.

Dans une époque qui nous incite sans cesse à nous connecter, l'exposition Escape, voyage au coeur des cultures numériques invite à regarder ce monde numérique avec un oeil critique, à faire un pas de côté et échapper un instant à son emprise, à retrouver notre libre arbitre; à appuyer sur la touche «Escape». L'exposition «Escape, voyage au coeur des cultures numériques» offre une plongée dans l'histoire d'Internet, mais également dans l'univers du Big data et du contrôle des données, des médias, de la cybersurveillance. Elle interroge la place de l'homme au sein de ce nouvel écosystème matériel et virtuel et pose la question de notre connexion au vivant et au monde physique qui nous entoure dans un environnement de plus en plus numérisé. L'exposition «Escape, voyage au coeur des cultures numériques» propose une découverte des cultures numériques et des enjeux qu'elles portent à travers la vision de celles et ceux qui accompagnent ces bouleversements depuis leur origine: les créatrices, les créateurs, artistes, cyberactivistes, studios de production, réalisatrices, réalisateurs... Ces femmes et hommes, précurseurs, défricheurs, chercheurs, qui, par leurs regards ou leurs détournements, souvent nous guident et nous alertent... bien avant les politiques! «Escape, voyage au coeur des cultures numériques» nous invite à faire un pas de côté, à regarder ce monde numérique avec un oeil critique, à échapper un instant à son emprise et retrouver notre libre arbitre.