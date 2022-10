La Semaine culturelle coréenne 2022 s'est ouverte, lundi à Alger, par l'inauguration d'une exposition mixte d'oeuvres calligraphiques d'artistes coréens et algériens, conjointement organisée par l'ambassade de la République de Corée et l'association d'Amitié algéro-coréenne. Prévue jusqu'au 20 octobre à Alger, la Semaine culturelle coréenne a été inaugurée par l'ambassadeur de la République de Corée, Sem Kim Chang-mo, à la galerie Mohamed-Racim d'Alger, en présence des représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger et de l'écrivain et président de l'association d'Amitié algéro-coréenne, Mohamed Magani, invités au vernissage de cette exposition visible jusqu'au 13 octobre. Six artistes coréens, Kwon Younggyo, Sin Seungwan, Lee YouJin, Shin Dong Wook, Choi Jaegun et Heo Wook, ainsi que trois algériens, Rédha Khouane, Abdelkrim Khacef et Khaled Sebaâ animent cette exposition qui établit «des passerelles d'échanges» entre le «Hangeul» (système d'écriture coréen) dont la Journée est célébrée le 9 octobre de chaque année, et de la calligraphie arabe. «Avec la coopération de l'association d'amitié Corée-Algérie, cette exposition a également pour but de promouvoir les échanges culturels entre nos deux pays» a déclaré l'ambassadeur de Corée en Algérie, ajoutant: «J'espère que l'exposition pourra permettre à nos deux peuples de se comprendre et se rapprocher davantage». Par ailleurs, la Semaine culturelle coréenne 2022, prévoit également, le 17 octobre au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de la langue coréenne, placé sous le thème: «Qu'est-ce que la Corée ou la langue coréenne évoquent pour moi?». Les douze meilleurs candidats ayant participé au concours présenteront oralement leurs textes et les gagnants seront sélectionnés suite à l'évaluation des membres du jury sur la base de l'originalité et le mode de présentation, la maîtrise de la grammaire et de la prononciation. Côté cinéma, et dans le cadre des activités du groupe de coopération «MIKTA», réunissant, entre autre, le Mexique, l'Indonésie, la République de Corée et la République de Turquie, l'Ambassade de la République de Corée devrait projeter, le 19 octobre à la salle Ibn-Khaldoun à Alger, le film «Escape from Mogadishu». Une démonstration culinaire est également au programme de la manifestation, pour faire découvrir au public les saveurs de la Corée.