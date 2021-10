Apres «El Basma», la galerie d'art Diwniya organise depuis le 25 octobre sa seconde expo virtuelle intitulée «Friends». Il s'agit d' une exposition virtuelle qui rassemble des artistes maghrébins sur la plateforme Artsy. le fondateur de la galerie, plasticien, Hamza Bounoua, a choisi d'organiser cette expo sur la plateforme mondiale Artsy du 25octobre au 25 décembre 2021, sous la thématique de «l'amitié». L'exposition

«Friends» rassemble huit artistes représentant trois pays du Maghreb: Hicham Belhamiti, Fatima Chafea, Mariam Dib (Franco-algérienne),Rano Qazi, Jamari Matari, Jamal Agagnia d'Algérie, Mohamed Dahabi Mohamed de Tunisie et l'artiste libyenne Mariam Abu Bakr Hunting, dont le travail est exposé pour la première fois dans une galerie algérienne. Dans une déclaration, le fondateur d'Al-Diwaniya, Hamza Bounoua, se demande «qu'est-ce que le Covid-19 a changé en nous?» tout en indiquant que «les amitiés sont dispersées et les rencontres se font rares..». Et d'ajouter: «Ce phénomène est ce que nous avons établi dans nos esprits et dans notre réalité, mais nous sommes à une époque qui rassemble plus qu'elle ne divise.

La technologie nous a réunis.». Aussi, l'artiste affirme avoir «trouvé des solutions pour rassembler des artistes de partout, malgré la distance géographique et la fermeture inévitable.» Concernant l'événement, il poursuivit: «Nous avons organisé cette deuxième exposition virtuelle sous le titre Amitié après la première exposition virtuelle qui a permis de sceller un contrat avec la plate-forme internationale «Artsy» de New York, en mars dernier pour une période déterminée de deux ans durant laquelle nous pourrions exposer virtuellement des projets à grande échelle et de rencontrer un grand nombre d'intéressés et de collectionneurs de tableaux, permettant la commercialisation large du travail des artistes...

Une rencontre des frères artistes

Hamza Bounoua indique aussi que «l'exposition Amitié est une rencontre des frères (Algérie, Tunisie, Libye) en raison de la similitude de la perspective artistique, du pilier créatif et du point de départ.

Ainsi, Diwaniya a réuni ces artistes en mettant en place des expositions et des projets futurs afin d'assurer une rencontre artistique régionale qui assure le rapprochement de ces pays et ce, nonobstant la culture, la pensée et la créativité, ajoutées à la convergence sociale, géographique et politique déjà disponible». De son côté, le commissaire de l'exposition, Hillal Zoubair, a déclaré: «Nous ne voyons plus assez souvent les personnes qui nous sont chères. On ne leur parle pas assez souvent. Nous ne les embrassons que rarement. Parler des restrictions de Dame Covid, quand nous nous rencontrons, est devenu fréquent. Créons donc des ponts au-delà de la malheureuse distanciation sociale ou plutôt physique que la Covid a mise entre nous.». Et de citer le cinéaste italien Frédérico Fellini qui parle de l'amitié en ces

termes: «Et c'est peut-être une des causes de notre amitié, une amitié qui ne demande rien, n'oblige pas, ne conditionne en aucun cas, n'établit pas de règles et de frontières. Une vraie, une belle amitié fondée sur un sain manque de confiance mutuel».

Des regards et des talents

Zoubir Hellal évoque aussi le philosophe canadien Jérémie McEwen qui dit pour sa part: «En art, aller avec la réalité pure et simple est un non-sens. Quand je suis en train de réaliser un projet artistique, j'utilise souvent l'expression «nous sommes proches de la vérité». Et de souligner: «Nous savons qu'il n'y aura pas de version définitive et que nous pouvions travailler à l'infini sur une version finale.». Quoi de mieux que la plateforme virtuelle de asdiqa pour sceller à nouveau notre amitié pendant cette pandémie.». Abordant le travail des différents artistes exposant sur Artsy, Zoubir Hellal, fait remarquer que «Fatima Chafaa questionne l'histoire, les normes sociales et sociétales et choisit des figures emblématiques des «héroïnes» pour nous parler de la condition des femmes, Hichem Belhamiti pose avec un regard sévère la problématique de l'existence et de la condition humaine dans sa société, Mohamed Dhahbi à travers sa pratique artistique, il interroge pour nous les paradoxes qui sillonnent le monde aujourd'hui, Myriam Dib développe une pratique artistique, centrée sur l'individu, sur ses rencontres dans différents lieux de vie et plus particulièrement sur la représentation de l'individu dans la société d'aujourd'hui, Ranou Kadi souhaite nous faire connaître, et partager avec nous toute sa fascination, son attirance, pour les oiseaux. Il observe leur comportement, leur chant, leur plumage et, émerveillé par leur capacité à voler, c'est ce qui l'inspire et soulève ses questions, Jamel Matari observe, examine et photographie tous les éléments de son entourage, les moindres détails sont pris en otage par son oeil, il les fixe et les renvoie pour nous dire qu'ils existent autrement, Masha Assed, elle, raconte son expérience, les événements passés, son enfance métissée liée entre les deux villes, Moscou et Tripoli. C'est ainsi qu'elle regarde les choses à travers sa vie, quant à Djamel Agagnia, il repose avec son regard la question récurrente de la condition humaine.». Une expo à découvrir!