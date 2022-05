Une étude d'expertise et d'évaluation du mausolée numide de Medghacen, situé dans la commune de Boumia (wilaya de Batna), sera lancée «à la fin du mois de mai courant», a annoncé mardi la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, lors de son inspection de ce monument. «Cette opération sera menée en coordination avec le Fonds du patrimoine mondial, des experts des Etats-Unis d'Amérique et l'ambassade de ce pays en Algérie en vue d'engager des travaux de restauration et de consolidation du monument qui date d' avant l'ère chrétienne», a indiqué la ministre en visite de travail et d'inspection dans cette wilaya. Sur site, la ministre a reçu des explications concernant ce monument unique en Afrique du Nord et le projet de dédoublement de l'axe routier reliant la RN-88 et la RN-3 sur 56 km en passant par Boulefreïs, Chemora et Boumia. Soraya Mouloudji a assuré qu'une solution technique sera trouvée concernant cette route qui passera à proximité du Medghacen afin de préserver ce monument. La ministre a également insisté sur «la nécessité de prendre en compte la préservation des biens culturels et des sites archéologiques sans entraver les projets de développement», évoquant à ce propos les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui recommande de prendre toutes les mesures pour lever les entraves devant les projets de développement. L'Ecole régionale des beaux-arts au pôle culturel et sportif de la cité Kechida a été la seconde étape de la visite de la ministre qui a suivi des explications sur la formation au niveau de cette structure et inspecté certains ateliers. Elle s'est ensuite rendue à la cinémathèque de la ville de Batna où elle a reçu des explications sur ses activités, affirmant à l'occasion la nécessité d'équiper pareilles salles en matériel moderne pour ramener les nouveaux films et attirer un public nombreux. La ministre de la Culture et des Arts a assisté auparavant, à l'amphithéâtre de l'université Batna-1, à une partie des activités de la caravane «Un jeune, une idée» qui a fait escale à Batna pour encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Elle présidera dans l'après-midi, au théâtre régional Docteurr. Salah Lombarkia, l'ouverture officielle la deuxième édition du festival Medghacen du film international.