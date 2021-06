L'institut Cervantes d'Alger et l'ambassade d'Espagne en Algérie, vous invitent à la projection du long métrage espagnol «Entre perro y lobo» (entre chien et loup) d'Irene Gutiérrez Torres, et ce dans le cadre du cycle de cinéma Espace Féminin contemporain, ce jeudi 03.06.2021 à 18h au niveau de la salle des Actes de l'Institut Cervantès d'Alger. Pour rappel, le film est sous-titré en français. Pour réserver sa place: [email protected]

Synopsis: Trois Cubains s'avancent sous la canopée angolaise. Ils sont vieux, ils avancent péniblement sur un chemin à peine visible. Ils s'entraînent, ils veillent, ils se souviennent...