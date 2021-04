Les deux membres fondateurs d'Oasis ne se parlent pourtant toujours pas officiellement. La guerre entre les frères Gallagher est-elle finie? Les hostilités semblent avoir baissé d'un cran. En tout cas, en ce qui concerne le business, puisque Liam et Noel Gallagher ont réussi à s'entendre pour monter une société de production de films. Baptisée Kosmic Kyte Ltd, elle compte deux directeurs uniques, comme on peut le voir sur le registre officiel des sociétés britanniques: Liam John Paul Gallagher et Noel Thomas David Gallagher. Une association récente, la date de création étant le 24 février de cette année. Sur les documents associés, celui qui vole en solo avec les High Flying Birds décrit son emploi comme étant «musicien» tandis que le cadet est «chanteur». Et l'activité principale de cette entité est donc la «production cinématographique».Monter cette société en 2021 n'a rien d'anodin, puisque le groupe qui les a rendus célèbres a été fondé il y a tout juste trente ans. En 1991, Noel Gallagher a décidé de prendre les rênes de Rain, qui comptait alors son frère Liam au chant, Bonehead (Paul Arthurs) à la guitare, Paul McGuigan à la basse et Tony McCarroll à la batterie. Oasis était né. N'en déplaise aux fans, un concert de reformation reste hautement improbable. En revanche, un film retraçant leur carrière est plus que plausible pour marquer cet anniversaire. Liam Gallagher s'est déjà plié à l'exercice de la rétrospection, dans le documentaire Supersonic (2016) réalisé par Mat Whitecross auquel Noel a participé, puis dans As It Was (2019) de Charlie Lightening qui revenait sur le parcours du chanteur de Wonderwall depuis la fin du groupe, en 2009 pendant le festival de Rock en Seine, jusqu'à sa résurrection en solo avec un premier album, As You Were. Noel Gallagher, de son côté, est resté plutôt éloigné des médias, se consacrant à ses albums avec les High Flying Birds et plusieurs tournées. Le mois prochain sort également Creation Stories, qui raconte l'histoire d'Alan McGee et de son label Creation Records, qui a signé Oasis en 1993, sur un scénario d' Irvine Welsh et Dean Cavanagh, et produit, entre autres, par Danny Boyle. Le temps de la réconciliation est peut-être venu.