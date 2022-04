«Walid, avocat au passé trouble, est témoin d'un crime horrible dans la région de Tamanrasset. Ses propres démons le poussent à mener une enquête qui devient une odyssée d'Alger à Noumeya en passant par Delhi. Un périple salvateur exhumant une histoire aux plaies encore vivaces, qui témoignent des liens complexes entre l'Algérie et la France, de l'imbroglio de la guerre civile libanaise ou encore de l'histoire récente de l'inde...», peut-on lire dans le quatrième de couverture du roman «Marée basse» de Adib Benazzi. Ingénieur en aéronautique et titulaire d'un MBA de l'Insead, Adib Benazzi a grandi en Algérie, en France et en Mauritanie. Apres ses études en France, il a été amené à vivre à Ney Work, Dublin, Singapour et Londrès. Il travaille actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les marchés financiers. Passionné de photographie, d'histoire et d'écriture, «Marrée basse» est son premier roman. Ce dernier est le fruit de l'imagination d'Adib Benazzi qui a su construire un livre aux multiples rebondissements. Un récit d'aventures sur fond d'histoire avec un grand H.

Voyage au bout de soi

Un gars qui veut ainsi résoudre l'énigme d'une succession de meurtres dans le Sud algérien qui remonte à des siècles et dont l'origine est un conflit entre deux hommes...En tentant de régler cette affaire, Walid aspire à racheter une bonne conscience, du moins à retrouver un semblant de paix intérieure après avoir commis une injustice en laissant celle qui portait sa progéniture, mourir sous ses yeux, suite à son accident de voiture sans venir la secourir.

Un souvenir qui reviendra le hanter comme un fantôme des années plus tard. Il se retrouve alors embarqué dans un tour du monde pour enquêter sur ces mystérieux crimes dont il en a été témoin un soir... des crimes crapuleux contre des enfants de bas âge, en les attribuant au départ à des rituels de sacrifices dans la région.... Lors de ses voyages, Walid verra à de nombreuses reprises la mort de plus prés. Il échappera à la mort et à la violence, mais il finira lui aussi par endosser le rôle du terroriste. Il se retrouvera même en état de recherche international après avoir assassiné un grand baron de la mafia qui finance des parties politiques en France. Il s'enfuira en Australie notamment, et en Russie et arrive à s'en sortir grâce à l'aide d'un agent de renseignement appelé Anastasia qui, elle aussi, a un lien avec toute cette histoire. Mais dont on ne le saura qu'à la fin.. Anastasia va tenter de lui venir en aide une dernière fois pour qu'il regagne Paris où Walid espère pouvoir récupérer des dossiers compromettants contre ce type et faire éclater au grand jour tous ces scandales et sauver ainsi sa peau.Walid est, en fait, un Algérien qui fut un brillant avocat à New York. Grâce à sa ruse et son intelligence, il saura comment louvoyer à chaque fois qu'il se met dans une sale situation.

À la quête de sa paix intérieure

Il s'en sortira à chaque fois, à la manière d'un James Bond, de justesse pour ne jamais se faire attraper ou mettreis en prison.

Devenu un brillant avocat jalousé et admiré par tout le monde, il attirait jadis toutes les filles qu'il voulait. Jusqu'au jour où il fera une dépression nerveuse à cause de son passé tourmentée lié à cette fille, Zeyneb, qu'il laissera mourir sous ses yeux. Walid perd tout. D'abord le goût de vivre puis tôt ses amis, ses affaires.. C'est la descente aux enfers.

Descente aux enfers et régénération

C'est alors qu'il décide de se rendre en Algérie et part travailler dans une usine à Tamanrasset, là où il va assister à une scène de meurtre... Sur proposition du policer algérien qui suit des pistes depuis 30 ans, il est invité à s'envoler à l'étranger pour mener l'enquête et enregistrer du moins les propos des anciens témoins... Témoin malgré lui d'un sacrifice au pied d'une dune sur la pierre noire, il est au début débouté et considéré comme fou avant qu'un flic ne lui confie une première piste d'un témoin en France. Walid qui veut absolument absoudre son sentiment de culpabilité qui le ronge, veut mettre fin à sa douleur en se lançant dans cette mission qui parait de prime abord impossible.

Sa dernière mission après avoir survécu est de récupérer les dossiers compromettants qui se trouvent dans l'ordinateur de cet Eric Prigeant, le Français. Lourde tâche qui parait quasi suicidaire.... «Marrée basse» est un roman à suspense, très imagé et visuel que l'on lit comme si l'on regardait un film au cinéma.

Les détails qui façonnent ce roman lui insufflent une belle part de crédibilité et de vraisemblance..Il s'agit d'une fiction qui mêle l'imagination débordante de son auteur à l'histoire coloniale de l'Algérie avec la France et s'achève au temps du Hirak. On voyage à coup sûr! De belles pirouettes fictionnelles sont inséréEs dans cette trame historique qui nous laisse bouche bée. Avec un style précis et concis l'auteur Adib Benazzi parvient à capter l'attention du lecteur qui aspire lui aussi à son tout à démêler l'écheveau de l'histoire.

Une historie passionnante et bouillonnante à la fois, à la limite rocambolesque, mais dont on suit les péripéties physiques et psychologiques des plus mouvementées, grâce au talent de conteur du narrateur qu'est le personnage principal. Ce livre se lit surtout comme un carnet de bord confidentiel et ce, grâce aux annotations des dates qui sont consignées à chaque début de chapitre. Bref, «Marée basse» est un roman d'aventure des plus captivants. À lire absolument!