L'évènement culturel «L'été du Fibda» s'est ouvert à l'Office Riadh El Feth (Oref) à Alger, avec la participation d'éditeurs, outre la programmation d'activités pédagogiques et ludiques. La première journée de cette manifestation culturelle qui s'étalera sur trois jours, a vu une participation timide des éditeurs à l'instar de Dalimen, l'Anep et l'Enag, qui ont exposé des publications en langues arabe et française. «Ghoumaidha», revue arabophone, scientifique et culturelle, destinée aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, était également de la partie. Outre la Bande dessinée, cette revue propose des contes, des articles scientifiques, des concours et des jeux pour enfants, notamment pour promouvoir le patrimoine local. Sa directrice et responsable de l'édition, Belabbès Nadjet, a affirmé que la revue, créée en 2019, est distribuée dans 43 wilayas, de même qu'elle est présente sur les réseaux sociaux, soulignant qu'elle est «la seule revue en Algérie dédiée à l'enfant». Au programme de cet évènement, des ateliers de dessin destinés aux enfants, une petite exposition d'armes et des costumes de déguisement dédiés au Cosplay, outre des jeux électroniques et une séance vente-dédicace. Cependant, les amateurs de la bande dessinée, communément appelée neuvième art, n'étaient malheureusement pas au rendez vous, a-t-on constaté. La clôture s'est tenue dimanche avec la remise des prix des lauréats des ateliers de bande dessinée.