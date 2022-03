Le groupe algérien de musique targuie «Imarhan n Tinezraft» entame à partir de mercredi une tournée musicale qui le conduira dans plusieurs villes européennes, a annoncé la troupe.«Imarhan n Tinezraft» (Les amis du désert) entame sa tournée, qui prendra fin début avril, par la ville française de Rennes avant de prendre la destination du Royaume-Uni où le groupe devra donner des concerts dans plusieurs villes dont Manchester et la capitale Londres. La formation se produir, également, sur scène dans d'autres villes européennes à l'image de Genève (Suisse), Berlin (Allemagne), Paris (France), Madrid (Espagne), Lisbone (Portugal) ou encore Copenhague, la capitale danoise. Créé à Tamanrasset en 2011, «Imarhan», qui se caractérise par son cachet traditionnel, a déjà édité un album en 2012 en Italie où il a repris ses chansons les plus connues dont «Arodj inizdjam» et «Illiwtyan dagh tinariwin». Composé de sept musiciens et chanteurs, le groupe a participé à plusieurs festivals internationaux, notamment en Norvège, en Suède et en Belgique, en plus de sa participation en Algérie aux festivals de musique diwan et des arts de l'Ahaggar.