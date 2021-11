La première édition des «Journées théâtrales de la Casbah» se tiendra du 22 au 30 décembre prochain avec un programme de représentations, rencontres, ateliers de formation et exposition, annonce le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (Tna), organisateur de l'événement. Cette nouvelle manifestation dédiée au quatrième art, et prévue au TNA, verra la participation de neuf pièces de théâtre produites entre 2018 et 2021 dont les dernières productions du TNA, «La rue des hypocrites» de Ahmed Rezzak et «Ramada 19», une adaptation du texte de Waciny Laredj, mise en scène par Chawki Bouzid.

Des pièces comme «GPS» de Mohamed Cherchal, «Slimane Ellok» de Abdelkrim Beriber, «Si Mohand Ou Mhand» du théâtre régional de Tizi Ouzou, ou encore «Maquillage» du théâtre de Constantine sont également au programme de cette manifestation.

Ces «Journées théâtrales de la Casbah» comprennent, également un master class sur l'art de l'actorat et un atelier de formation au théâtre pour enfant à l'adresse des enfants scolarisés dans la casbah d'Alger.