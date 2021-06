La nouvelle est tombée cette semaine, Mounia Meddour retournera cette année en tant que membre du jury dans la section Un Certain Regard. Celle qui défraya la chronique avec ses Papicha et leurs pin's sur la Croisette reviendra encore cette année par la grande porte à la 7ème édition du plus grand festival du cinéma au monde. Si son film Papicha fut interdit en 2019 de sortie de salles en Algérie, les Algériens auront tout le temps et le loisir de se rattraper pour le voir, soit en version piratage et enfin sur Netflix où le long métrage a fait le bonheur des cinéphiles. Et même si le film qui sera salué par la critique française ne fera pas l'unanimité en Algérie il aura permis ainsi de soulever maintes questions et provoquer le débat sur la place publique sur la question de la censure cinématographique en Algérie.

Une interdiction rappelons-le qui n'a eu comme impact que le désir farouche du public algérien privé de se regarder encore en face durant la décennie noire, que de vouloir le télécharger et le pirater illégalement.

Papicha et la femme

Ironie du sort, ce film remportera de nombreux prix à l'étranger et la réalisatrice se fera inviter dans pas mal de plateaux télé dans l'Hexagone se retrouvant ainsi à défendre son film qui parle surtout et avant tout de la vie en Algérie et des tourments des Algériens et principalement des Algériennes durant la décennie noire.

Aujourd'hui, Mounia Meddour revient à la charge et prépare un nouveau long métrage dont le sujet principal reste encore la femme...

Un sujet qui semble être chevillé au corps et au coeur de cette réalisatrice née à Moscou, mais a grandi en Algérie puis en France où elle effectuera des études supérieures de journalisme puis se formera au cinéma.

Après plusieurs documentaires Particules élémentaires (2007), La Cuisine en héritage (2009) et Cinéma algérien, un nouveau souffle (2011), elle réalise son premier court métrage de fiction, Edwige (2011), qui reçoit une mention spéciale aux Journées cinématographiques d'Alger.

En 2019, elle crée l'événement avec son premier long métrage Papicha, présenté en Sélection officielle du festival de Cannes 2019 dans la section Un Certain Regard.

Acclamé par la critique, le film reçoit en 2020 le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir féminin pour Lyna Khoudri.

Un nouveau film en préparation

Papicha participe également à la course aux Oscars où le film représente l'Algérie. Mounia Meddour travaille actuellement sur son prochain long métrage, Houria avec Amira Hilda dans le rôle principal.

Ainsi, 20 longs métrages composent la sélection officielle d'Un Certain Regard dont le jury sera présidé par la réalisatrice et scénariste Andrea Arnold (Royaume- Uni), aux côtés de Mounia Meddour, Elsa Zylberstein, actrice française, Daniel Burnam, producteur et réalisateur (Argentine), Michael Covino, réalisateur, acteur et producteur (Etats-Unis).

La cérémonie d'ouverture d'Un certain Regard aura lieu le mercredi 7 juillet avec la projection du film japonais Onada-10 000 nuits dans la jungle, d'Arthur Harari, réalisateur japonais.

La réalisatrice de Papicha est de retour ainsi cette année à Cannes, où elle aura l'insigne honneur de regarder de nom-breux films et de décider qui est le meilleur d'entre eux...

Une lourde tâche qui lui incombe, mais qui doit la ravir assurément et lui aller surtout comme un gant...de velours!