Une BD culte, mais jugée inadaptable! Alors que Dune de Denis Villeneuve fait un tabac au box-office, Les Humanoïdes Associés ont annoncé lundi dernier, sur Twitter que L'Incal, la série de BD de SF scénarisée par Alexandro Jodorowsky et dessinée par Moebius allait être portée à l'écran, mais sans révéler le nom du réalisateur. Cette adaptation cinématographique sera signée par le cinéaste néo-zélandais, oscarisé pour Jojo Rabbit, Taika Waititi, selon les informations de bfmtv.com, publiées jeudi dernier. Le cinéaste Alexandro Jodorowsky avait tenté d'adapter le chef-d'oeuvre de Frank Herbert. Il confie une partie des illustrations préparatoires à Moebius. Après plusieurs années de préproduction de ce projet titanesque, Alexandro Jodorowsky est lâché par ses financeurs hollywoodiens. Les idées de ce travail de préproduction donnent naissance à un autre projet artistique, la série de bandes dessinées L'Incal. Ces planches, publiées entre 1980 et 1988 dans les colonnes de la revue Métal hurlant, suivent le détective privé John Difool, qui reçoit d'un extraterrestre mourant une pyramide blanche aux pouvoirs extraordinaires, appelée l'Incal. Ce chef-d'oeuvre, mélange de space opera, de métaphysique, de satire et de psychanalyse, va influencer les plus grands réalisateurs de SF comme George Lucas, Ridley Scott, ou encore... Denis Villeneuve!